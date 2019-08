"Sytuacja nagła", trasa Warszawa-Rzeszów i narty w Bieszczadach. Loty marszałka Kuchcińskiego





Posłowie Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej w ramach kontroli poselskiej zwrócili się o dokumenty, które mogłyby wyjaśnić, w jaki sposób marszałek Sejmu Marek Kuchciński korzysta z rządowych samolotów. Jest wśród nich między innymi korekta zapotrzebowania na lot na trasie Warszawa - Rzeszów i z powrotem. Zmianie uległa liczba pasażerów i data powrotu do stolicy. W tym czasie marszałek Kuchciński chwalił się na Twitterze między innymi swoim zdjęciem na nartach w Bieszczadach.

We wtorek posłowie PO-KO Sławomir Nitras i Jan Grabiec zwrócili się do szefa KPRM Michała Dworczyka o udostępnienie, w ramach kontroli poselskiej, wszystkich dokumentów dotyczących przelotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami. Posłowie w odpowiedzi otrzymali 11 stron dokumentów. Najstarszy z nich jest datowany na 8 stycznia 2019 r., najnowsze pochodzą z początku lipca. To informacje o lotach oraz złożone na nie zapotrzebowania. Nie ma na nich nazwisk pasażerów, a jedynie ich liczba.

Korekty zamówień na loty

"Bałagan. Nie wiemy tylko, czy prawdziwy, czy pozorny". Posłowie PO w kancelarii premiera Obiecano nam, że... czytaj dalej » Jedno z udostępnionych zapotrzebowań na lot złożone zostało 29 stycznia 2019. Ma oznaczenie "sytuacja nagła". Według instrukcji MON dotyczącej organizacji lotów najważniejszych osób w państwie, w przypadkach nagłych dopuszcza się złożenie zapotrzebowania na lot w terminie krótszym niż 24 godziny.

"Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński zamierza udać się w misji oficjalnej z Warszawy do Rzeszowa, a następnie powróci z wykorzystaniem wojskowego specjalnego statku powietrznego. Proszę o zapewnienie zapasowego statku powietrznego w MSD [Miejscu Stałej Dyslokacji - red.]" - napisano.



Dokument informujący o przelocie na trasie Warszawa Okęcie - Rzeszów Jasionka wystawiony jest dla dwóch pasażerów. Jako datę wylotu podano 31 stycznia, a powrotu - 4 lutego.



Dzień później, 30 stycznia 2019, złożono korektę zapotrzebowania na ten lot, również z oznaczeniem "sytuacja nagła".



Korekta obejmowała liczbę pasażerów. Na drugim dokumencie podano, że trzy osoby leciały do Rzeszowa, a dwie z powrotem do Warszawy. Zmianie uległa także data powrotu do stolicy - w korekcie dokumentu podano datę 5 lutego, czyli dzień później niż pierwotnie zakładano.

Dokumenty ws. lotów marszałka Kuchcińskiego otrzymane od KPRM datowane na luty

Marszałek w Bieszczadach

2 lutego marszałek Kuchciński na Twitterze zamieścił wpis o rozpoczynającym się w Bieszczadach III Memoriale Olka Ostrowskiego w narciarstwie wysokogórskim "upamiętniającym zaginionego w najwyższych górach świata himalaistę, narciarza i ratownika Bieszczadzkiej Grupy GOPR".



4 lutego Kuchciński zamieścił zdjęcie, na którym jeździ na nartach. "Wczorajszy dzień w Połoninie. Piękne widoki" - napisał. 4 lutego opublikował też zdjęcie ze swojego spotkania ze starostą powiatu bieszczadzkiego. "Dzisiaj przed południem w Ustrzykach Dolnych odbyliśmy roboczą naradę na temat inwestycji rozwojowych w Bieszczadach" - poinformował.



Wczorajszy dzień na Połoninie. Piękne widoki! #Bieszczady#PolskaWschodnia#Połoninapic.twitter.com/H4CG4sPEnk — Marek Kuchciński (@MarekKuchcinski) February 4, 2019

Wśród udostępnionych w środę dokumentów jest też datowana na 15 stycznia "informacja o locie z wykorzystaniem wojskowego specjalnego transportu lotniczego". "Informuję, że Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński zamierza udać się w misji oficjalnej z Warszawy do Rzeszowa (i z powrotem) z wykorzystaniem wojskowego specjalnego statku powietrznego" - czytamy. W informacji wskazano, że samolot z dwoma pasażerami miał wylecieć 18 stycznia, a wrócić do stolicy 20 stycznia.



W udostępnionych dokumentach jest także datowana na 19 stycznia korekta zapotrzebowania na lot. Wskazano w nim, że zmianie ulega data powrotu z Rzeszowa do Warszawy, na 21 stycznia. W korekcie zapotrzebowania na lot widnieje też liczba trzech pasażerów, a nie jak w informacji o locie - dwóch.

20 stycznia Marek Kuchciński wziął udział w noworocznym spotkaniu opłatkowym w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Według informacji zamieszczonych na sejmowych stronach spotkanie miały poprzedzić uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i złożenie wiązanek pod pomnikami: ofiar katastrofy smoleńskiej oraz Powstańców Styczniowych. Zgodnie z zapowiedzią w wydarzeniu oprócz marszałka Sejmu mieli uczestniczyć między innymi europoseł Tomasz Poręba, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa.

Dokumenty ws. lotów marszałka Kuchcińskiego otrzymane od KPRM datowane na styczeń



Do tej pory marszałek nie odpowiedział na pytania dotyczące jego lotów z rodziną.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad, w przyszły piątek, 9 sierpnia, Sejm zajmie się między innymi wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odwołanie marszałka Kuchcińskiego. Wniosek był reakcją na doniesienia, że marszałek Sejmu latał z rodziną rządowym samolotem.