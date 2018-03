Foto: [2018 Cable News Network inc. All rights reserved] | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Właściciele czarno-białego kota o imieniu Gypsy z Phoenix w Arizonie przyznają, że ich pupil bardzo lubi całymi dniami włóczyć się po okolicy i tylko na noc wraca do domu. Ale jego piątkowa wyprawa zakończyła się niefortunnie. Zwierzak wszedł na słup energetyczny i nie potrafił zejść. Lokalna stacja telewizyjna prowadziła transmisję, oglądaną przez tysiące widzów. Perypetie kota śledzili też internauci w mediach społecznościowych. Właściwie nie wiadomo, dlaczego przez trzy dni, do poniedziałku, nie udało mu się udzielić skutecznej pomocy. Gdy w końcu do słupa dotarli strażacy, okazało się że jeden z mieszkańców sam przystąpił do akcji: przyniósł drabinę, wspiął się i zdjął kota. Strażacy podziękowali za pomoc, ale zaapelowali, by takich akcji jednak na własną rękę nie przeprowadzać.