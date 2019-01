Zatrzymano jedną osobę w sprawie śmierci nastolatek w escape roomie





W sprawie śmierci pięciu nastolatek w escape roomie zatrzymano 28-letniego mieszkańca Wielkopolski. Mężczyzna jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury w Koszalinie. Zatrzymany miał urządzać pokój zagadek, który spłonął. Poważnie poszkodowany pracownik escape roomu ma z kolei zostać dziś przesłuchany.

W niedzielę po południu do prokuratury w Koszalinie doprowadzony ma zostać zatrzymany w sobotę (a nie w piątek wieczorem, jak wcześniej informowała policja) mężczyzna - 28-letni mieszkaniec Wielkopolski, wcześniej niekarany.

Prawdopodobnie postawione mu zostaną zarzuty, ale tego jeszcze śledczy nie przesądzają, informuje Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Przesłuchania trwają

"To były przyjaciółki. Trzymały się zawsze razem". Dzień żałoby Mieszkańcy... czytaj dalej » - Zatrzymany mężczyzna nie jest właścicielem ani prowadzącym ten pokój zagadek. Właścicielka działalności gospodarczej (red. – escape roomu) jest jego krewną i poprosiła go o urządzenie całego lokalu, zorganizowania go, bo mężczyzna znał się na tym – informuje Gąsiorowski.

W niedzielę ma być także przesłuchany 25-letni pracownik escape roomu, który został poważnie poparzony. W piątek został on wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, ale lekarze zgodzili się, by go wybudzić.

Zginęły w trakcie urodzin

Już w piątek przesłuchano wstępnie właścicielkę budynku, w którym znajdował się escape room oraz najemcę pomieszczeń. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności, by ustalić również, jak dokładnie zaprószono ogień i dlaczego przebywające w escape roomie nastolatki nie mogły się z niego wydostać.

Trwają także ustalenia, która firma dostarczała gaz do obiektu, bo rozszczelnienie butli gazowej miało być przyczyną pożaru. Biegli swoje ostateczne opinie sformułują za kilka dni.

W piątek utworzony został zespół śledczy, kilku prokuratorów wykonuje czynności procesowe w tej sprawie. W obiekcie znajdował się monitoring, który prokuratura także stara się odczytać.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim, komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że nad sprawą będą pracować najbardziej doświadczeni funkcjonariusze pionów operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wstępnie biegli ustalili, że wszystkie pięć nastolatek zmarło w wyniku zatrucia czadem. Pożar wybuchł nagle w piątek około godz. 17 w lokalu przy ul. Piłsudskiego 88 w Koszalinie. Ogień pojawił się w pomieszczeniu obok tego, w którym odbywała się zabawa urodzinowa, w której brały udział 15-latki i szybko się rozprzestrzenił. - Z wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną było rozszczelnienie butli gazowej – informował w sobotę prokurator Gąsiorowski.

W niedzielę w całym mieście ogłoszono żałobę.

