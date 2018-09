Śledztwo w sprawie Przystanków Woodstock umorzone. "Brak znamion przestępstwa"

Video: TVN 24 Poznań

Na Woodstock przyjechał z Australii. 42 tys. km pokonał...

03.08. | Przez ostatnie dwa lata mieszkał w Australii i to własnie stamtąd przyjechał do Kostrzyna nad Odrą. Całą trasę, łącznie 42 tysiące kilometrów, pokonał motocyklem. - W zeszłym roku jak musiałem odpuścić Przystanek Woodstock, to pomyślałem, że w przyszłym nie daruje go sobie jego - tłumaczy Darek Bukowski.

»