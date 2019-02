10 lat więzienia dla kobiety, która wyrzuciła noworodka przez okno. "Infantylna osobowość"





Zapadł wyrok w sprawie 24-letniej Pauli S., która tuż po porodzie wyrzuciła syna z okna łazienki na pierwszym piętrze. Kobieta ma spędzić w więzieniu 10 lat. Obrona przekonywała, że kobieta działała nieświadomie.

Podczas odczytywania uzasadnienia wyroku dziesięciu lat więzienia dla Pauli S. za zabójstwo swojego nowo narodzonego syna sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie Jacek Matejko stwierdził, że kobieta "w czasie działania była poczytalna, natomiast była osobą o osobowości zaburzonej, niedojrzałej, infantylnej".

- Nie potrafiła się znaleźć, poradzić sobie z problemami. Była osobą niedojrzałą, nieprzygotowaną społecznie do funkcjonowania, do radzenia sobie z poważnymi problemami – twierdził sędzia. Informację o ciąży nie tylko ukrywała przed najbliższymi, ale wypierała z własnej świadomości. Według opinii biegłych nie była gotowa na kolejne dziecko i wycofała się, nie szukała pomocy.

Sąd przychylił się tym samym do opinii prokuratorów i biegłych co do tego, że kobieta działała świadomie, bo nie akceptowała tego, że ponownie miała zostać matką. Jednocześnie sędzia stwierdził, że kara 25 lat więzienia ma charakter "eliminacyjny" i nie znalazł podstaw, by wymierzyć tak surową karę.

W organizmie Pauli S. znaleziono także marihuanę i amfetaminę, ale nie udało się ustalić ich stężenia podczas dokonania czynu. Dlatego sąd nie mógł określić, czy te substancje miały wpływ na popełniony czyn.

Pauli S. groziło nie mniej niż 8 lat więzienia, a maksymalnie nawet dożywocie. Wyrok sądu według tej kwalifikacji czynu nie jest więc surowy.

Jednak zarówno kobieta, jak i jej obrońca, przekonywali, że nie działała ona świadomie i wnioskowali o zmianę kwalifikacji czynu z zabójstwa na nieumyślne spowodowanie śmierci. - Oskarżona nie szukała informacji o aborcji w internecie, telefonicznie. Nie miała w zamiarze pozbawić dziecka życia – mówił podczas mowy końcowej mecenas Tadeusz Czernicki. Podkreślał także, że kobieta miała trudne życie i że jest dobrą matką dla swojej dwuletniej córki.

Podczas pierwszej rozprawy w połowie listopada odczytano wyjaśnienia Pauli S. o tragicznym dniu 10 października 2017 roku. - Nie chciałam zabić. Myślałam, że poroniłam. Chwyciłam to i wyrzuciłam za okno. Nawet nie spojrzałam, co to było. Nie było żadnego płaczu – wyjaśniała prokuratorom. Tłumaczyła, że poród wyglądał inaczej niż pierwszy. - Byłam pewna, że są jeszcze z 2-3 miesiące do terminu – wyjaśniała.

Kobieta miała ukrywać, że jest w ciąży przed wszystkimi – w tym matką i partnerem. Do tragicznych wydarzeń doszło w łazience w jej i jej partnera mieszkaniu na osiedlu przy ulicy Armii Krajowej w Szczecinku. Paula S. opowiadała, że usiadła na toalecie i wtedy urodziła. Po porodzie kobieta wykąpała się, szybko wysprzątała łazienkę, żeby jej chłopak "się nie niecierpliwił" i poszła opiekować się córeczką. Wszystko trwało około 20 minut. - Nikt nic nie widział – przekonywała śledczych.

Matka z depresją czy potwór

W rozmowie z naszą reporterką matka oskarżonej zapewniała, że "córka nie jest potworem, jak opowiadają". – Być może wołała o pomoc, ale nie zauważyliśmy – stwierdziła. - Nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Chyba nikt nie jest, nawet moje dziecko - dodała.

- Gdybym spojrzała na to dziecko, to może bym nie wyrzuciła. Nie myślałam wtedy – opowiadała kobieta. - Ja wiem, że teraz ludzie uważają mnie za potwora. Kocham moją córkę. Jesteśmy dla niej dobrymi rodzicami. Dziecko jest zadbane, zaszczepione. Z jednej strony jestem dobrą matką, bo dbam o swoje dziecko, z drugiej zrobiłam coś takiego – mówiła prokuratorom.

Przyznała się do zabicia dziecka. Sąd uchylił areszt dla Ewy T. - Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Obrona wskazywała także, że kobieta była prawdopodobnie w głębokiej depresji. Sąd nie zgodził się jednak na ponowne badanie psychologiczne oskarżonej.

Żył pięć dni

Noworodka znalazła pielęgniarka Danuta Borek, która mieszka w tej samej okolicy. - Leżał nagi na ziemi. Cały był brudny od niej. Były ślady krwi poporodowej. Moim zdaniem dziecko było dopiero co urodzone – oceniała pani Danuta w rozmowie z dziennikarzami.

Niestety, mimo pomocy kobiety i błyskawicznej reakcji ratowników medycznych pięć dni później chłopiec zmarł w szpitalu.

Jak wykazała sekcja, śmierć chłopca była wynikiem urazów wielonarządowych głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej, których doznał podczas upadku po wyrzuceniu z okna.

Partnerowi kobiety również postawiono zarzuty, ale dotyczące zupełnie innego przestępstwa – w ich mieszkaniu znaleziono narkotyki, które miały do niego należeć.

– Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków nielegalnych – potwierdziła nam Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Jemu z kolei grozi 10 lat więzienia.

Proces Pauli S. rozpoczął się w połowie listopada 2018 roku:

