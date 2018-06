Dziewczynka zawinięta w sweter w koszalińskim oknie życia

Foto: tvn24 Video: tvn24

Okno życia i policyjne poszukiwania

07.10 | Zostawiła noworodka w oknie życia w Zielonej Górze. Policjanci chcieli szukać matki chłopca, ale po interwencji naszego reportera zdanie zmienili. My jednak pytamy, po co policjanci w ogóle interweniowali, skoro noworodka do okna życia można oddać anonimowo. Tym bardziej, że chłopiec nie był zaniedbany.

