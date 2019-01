Areszt po tragedii w escape roomie

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Miłosza S. Mężczyzna miał przygotowywać wyposażenie escape roomu, w którym w piątek wybuchł pożar. Według śledczych nie zadbał o drogi ewakuacyjne, które umożliwiłyby ucieczkę z pomieszczenia. Zginęło pięć 15-latek, a 25-letni pracownik z ciężkimi poparzeniami trafił do szpitala.

Posiedzenie było niejawne. Wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego złożył Prokurator Okręgowy w Koszalinie.

- Sąd rejonowy w Koszalinie postanowił uwzględnić wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, wliczając w to termin jego zatrzymania - mówi Ryszard Gąsiorowski, Prokuratura Okręgowa w Koszalinie.

Jak dodaje, wniosek prokuratury opierał się na kilku przesłankach, które, zdaniem prokuratury, nakazywały zastosować areszt.

- Większość z tych przesłanek sąd rejonowy przyjął za istniejące. W szczególności sąd zwrócił uwagę na dwie potrzeby. Potrzebę prawidłowego zabezpieczenia toczącego się postępowania, omawiając szeroko grupy dowodów, które już zostały zebrane i wskazując, że nie jest to postępowanie zakończone i ono wymagać będzie jeszcze wielu czynności procesowych. Jako drugą z istotnych przesłanek sąd wskazał również zagrożenie surową karą - tłumaczy Gąsiorowski.

Prokuratura postawiła Miłoszowi S. zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które zginęły w pożarze - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

Miłoszowi S. grozi do ośmiu lat więzienia.

Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień ze względu na zły stan psychiczny. - To nie jest czas na składanie wyjaśnień, to czas na składanie kondolencji - mówi Wiesław Berliński, obrońca Miłosza S.

- On jest naprawdę załamany, wskazywał już nawet do protokołu, że gdyby mógł, oddałby własne życie, żeby tylko ta tragedia się nie stała - dodał drugi z obrońców Wojciech Janus.

Jednocześnie obrona twierdzi, że prawdopodobnie nie złożą zażalenia na decyzję sądu w sprawie aresztu, bo chcą, aby postępowanie zakończyło się jak najszybciej.

Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzany przygotowywał wyposażenie escape roomu i nie zadbał o drogi ewakuacyjne, umożliwiające opuszczenie pomieszczenia rozrywki. Zdaniem śledczych, to on był osobą faktycznie wykonującą czynności w ramach działalności gospodarczej, którą zgłosiła do ewidencji jego najbliższa krewna.

Nie było ucieczki

Pożar wybuchł w piątek po godzinie 17 w pomieszczeniu typu escape room przy ulicy Piłsudskiego w Koszalinie.

Ogień pojawił się w pomieszczeniu obok tego, w którym odbywała się zabawa urodzinowa 15-latek i szybko się rozprzestrzenił. Nastolatki były zamknięte na klucz i nie mogły wydostać się z pokoju.

- Z wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną było rozszczelnienie butli gazowej – informował w sobotę prokurator Gąsiorowski.

Trwają ustalenia, która firma dostarczała gaz do obiektu.

Kontrole w całej Polsce

Akcja ratowników przebiegała błyskawicznie. Po 5 minutach od zgłoszenia strażacy byli na miejscu, pierwsze ofiary wyciągnięto już po 15 minutach od momentu przyjazdu.

- Do tragedii doszło przede wszystkim na skutek braku zapewnienia właściwej ewakuacji – ocenił w sobotę komendant Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Zgodnie z ustawą przeciwpożarową osoba, która prowadzi taką działalność, powinna zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z escape roomu. – Takie bezpieczeństwo nie zostało zapewnione – uważa komendant.

- Pomieszczenie, w którym przebywały te osoby, miało wymiary 7,3 metra kwadratowego. Znajdowało się tam prowizoryczne wyposażenie, dwa fotele, lampa. Coś, co zajmowało również dużo miejsca. Dla samych osób, przebywających w tym pomieszczeniu, miejsca było mało - kontynuował Suski.

Po tej tragedii MSWiA zarządziło kontrolę wszystkich escape roomów w całym kraju. Ponieważ w wielu stwierdzono poważne nieprawidłowości, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński zapowiedział zmianę przepisów mających zwiększyć bezpieczeństwo miejsc, w których przebywają dzieci.

W czwartek odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłych nastolatek.

