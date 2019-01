"Odwinęłam papier, a tam czaszka". Karton z ludzkimi kośćmi w piwnicy urzędu





Foto: Shutterstock | Video: Google Earth Czaszkę i inne kości ktoś wsadził do kartonu i ukrył w piwnicy urzędu gminy (zdjęcie ilustracyjne)

W trakcie porządkowania piwnicy urzędu gminy w Kostomłotach (woj. dolnośląskie) znaleziono karton, a w nim ludzkie kości. Sprawę bada prokuratura.

Do nietypowego i tajemniczego odkrycia doszło w urzędzie gminy w Kostomłotach. - Mieliśmy w urzędzie dzień gospodarczy. Postanowiliśmy posprzątać strych i piwnicę. Przez lata zgromadzono tam mnóstwo niepotrzebnych rzeczy - przyznaje Janina Gawlik, wójt gminy Kostomłoty.

Papier, a w papierze ludzka czaszka

Ludzkie czaszki w wykopie przy przystanku W Kamieńcu... czytaj dalej » Wśród szpargałów w jednym z niewielkich kartonów znaleziono coś, co niejednemu by zjeżyło włosy na głowie. Jednak wójt gminy zachowała zimną krew.

- Sięgnęłam po pierwszą rzecz, która leżała na górze. Odwinęłam papier, a tam ludzka czaszka - relacjonuje Gawlik, która o sprawie powiadomiła policję.

Szczątki z okresu międzywojennego?

Funkcjonariusze zabezpieczyli znalezisko. O sprawie powiadomiono prokuraturę.

- W tej sprawie prowadzone jest postępowanie. Kości ludzkie zostały ujawnione w trakcie sprzątania pomieszczenia piwnicznego, do którego każdy - nawet petenci urzędu - ma dostęp - informuje Małgorzata Klaus z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Kości zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej we Wrocławiu. - Wstępne wyniki badań potwierdziły, że szczątki są bardzo stare. Możliwe, że pochodzą z okresu międzywojennego - mówi Klaus. I dodaje, że teraz śledczy ustalają, w jaki sposób kości znalazły się w kartonie ukrytym w urzędowej piwnicy.

"Znalezienia kości spodziewać się trudno"

- To niecodzienne odkrycie. Byłam zdziwiona, bo spodziewać można się wszystkiego - mówi wójt. I po chwili namysłu dodaje: - Jednak nie wszystkiego, bo znalezienia ludzkich kości ukrytych w kartonie spodziewać się jednak trudno.