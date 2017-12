Na podstawie przepisów obniżających wiek emerytalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 15 grudnia wydał decyzje emerytalne już dla 379,2 tysiący osób. To 92,5 procent ze wszystkich 410 tysięcy osób, które do końca roku mogą złożyć taki wniosek. czytaj dalej »