Kosowo grozi zablokowaniem wizyty prezydenta Serbii

Foto: Valdrin Xhemaj / PAP / EPA Video: TVN24 BiS

Góry, monastyry i Prizren. Z plecakiem przez Kosowo

12.12 | Dawne demony wojny są obecne we wspomnieniach, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Kosowie to nie ma się o co martwić - mówiła w TVN24 BiS Izabela Nowek-Tomczyk, przewodniczka, tłumaczka i autorka bloga mojalbania.com. Jak dodała warto zobaczyć takie miejsca jak Prisztina czy Prizren. - Prizren to jedno z najpiękniejszych miast na Bałkanach - podkreślała Nowek-Tomczyk w kolejnym odcinku cyklu "Pokaż nam świat".

