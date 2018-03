Szef partii mniejszości serbskiej w Kosowie, Listy Serbskiej, Goran Rakić oświadczył we wtorek, że jego ugrupowanie wycofuje się z rządu w Prisztinie. Jako powód podał zatrzymanie i wydalenie z kraju przedstawiciela władz Serbii.

Rakić poinformował o decyzji swojej partii po spotkaniu z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem w Belgradzie.

Zamaskowani policjanci

Gaz łzawiący w parlamencie Kosowa. Będzie śledztwo Posłowie... czytaj dalej » Jako powód wskazał zatrzymanie szefa serbskiego urzędu ds. Kosowa Marko Djuricia w poniedziałek w mieście Kosovska Mitrovica. Po krótkim pobycie w areszcie w Prisztinie Djurić został wydalony z Kosowa. Wobec broniących go Serbów kosowska policja użyła gazu łzawiącego i granatów ogłuszających. Według policji Djurić wjechał do Kosowa nielegalnie, on sam utrzymuje zaś, że zgłosił swój przyjazd zgodnie z obowiązującymi procedurami.



W Kosovskiej Mitrovicy Djurić, który jest negocjatorem w mediacjach z Kosowem pod auspicjami Unii Europejskiej, miał wziąć udział w "okrągłym stole" na temat poprawy stosunków między Belgradem a Prisztiną. Władze kosowskie wysłały do Kosovskiej Mitrovicy na granicę z Serbią policjantów, aby uniemożliwić serbskim urzędnikom wjazd do kraju.



We wtorek Djurić wystąpił w Serbii na konferencji prasowej z zabandażowanymi nadgarstkami. Powiedział, że kosowscy policjanci pobili go, grozili mu i robili sobie z nim selfie. Zapewnił jednak, że czuje się już dobrze.

Zagrożona większość parlamentarna

Wicepremier Kosowa uniewinniony od zarzutu zbrodni wojennych Sąd w Kosowie... czytaj dalej » "Chcieli poniżyć przedstawicieli Serbii, prowadząc mnie jak psa, wlokąc za krawat po ziemi (...). Trzymali kałasznikowa wbitego w mój brzuch, jeden z nich wyciągnął nóż i cały czas mi groził. Śpiewali "Allah akbar", wyciągnęli z transportera i prowadzili główną ulicą Prisztiny, umieścili w piwnicy" - cytuje słowa Djuricia serbska agencja Beta.



"Ktoś chciał pozbawić sensu dialog, podkopać znalezienie kompromisowego rozwiązania" - ocenił Djurić. Dodał, że ostateczną decyzję w sprawie dialogu podejmie prezydent Vuczić.



Również we wtorek kosowscy Serbowie zablokowali drogę w Kosovskiej Mitrovicy.



Wycofanie się Listy Serbskiej z kosowskiego rządu sprawiło, że poważnie zagrożona jest parlamentarna większość rządu premiera Ramusha Haradinaja - zauważają agencje.



Lista Serbska jest reprezentowana w kosowskim parlamencie przez 10 deputowanych. W rządzie miała dotąd trzech ministrów i wicepremiera.

Kolejne napięcia

Liczące 1,8 mln mieszkańców Kosowo, dawna serbska prowincja, oderwało się od Serbii w lutym 2008 roku. Niepodległość Kosowa uznało 116 krajów. Serbia nie podziela tego stanowiska, ale jest pod presją Unii Europejskiej, aby znormalizować z nim stosunki przed zakończeniem rozmów akcesyjnych ze Wspólnotą.

Nie jest to pierwszy incydent na granicy Kosowa z Serbią kontrolowanej przez siły NATO. W styczniu ubiegłego roku serbski pociąg, który miał zainaugurować połączenie pasażerskie pomiędzy Belgradem a Kosovską Mitrovicą, został zawrócony przez kosowskie władze.