Planowali zamach na izraelskich piłkarzy

Służby boją się nie tyle zradykalizowania wszystkich dookoła, ale tego, co ci zradykalizowani mogą zrobić w Europie - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Mariusz Sokołowski z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie UW, komentując fakt, że europejskie służby ostrzegają przed dżihadystami powracającymi do Europy po przegranej tak zwanego Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie. - To jest, jak się szacuje, około 6-7 tysięcy Europejczyków, którzy mogą wrócić po całkowitym upadku tak zwanego Państwa Islamskiego - przypomniał Sokołowski. - Żadna ze służb w Europie nie jest przygotowana, żeby tak wiele osób objąć stałą obserwacją - dodał.

