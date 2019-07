Premier Kosowa podał się do dymisji. Ma stanąć przed sądem

W piątek w Sejmie prawie jednogłośnie przeszła ustawa nazywana 500 plus dla niepełnosprawnych. Zaskakujące jest jednak to, że opozycji udało się przeforsować poprawkę zakładającą niewliczanie do kwoty uprawniającej do świadczenia emerytur i rent. Poprawka przeszła przy biernej postawie części posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli na sali. czytaj dalej »