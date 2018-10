Kosiniak-Kamysz: nie udało się zakopać PSL





Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów będziemy rozmawiać z Grzegorzem Schetyną i Włodzimierzem Czarzastym o możliwych koalicjach - powiedział w "Tak jest" w TVN24 lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Z sondażu late poll wynika, że ludowcy uzyskali w wyborach do sejmików wojewódzkich 13,6 procent głosów.

Sprawdź, kto zwyciężył w twoim mieście W niedzielę - w... czytaj dalej » Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w "Tak jest", że jeśli utrzyma się wynik sondażu Ipsos uzupełnionego o pierwsze dane z Państwowej Komisji Wyborczej, to "na pewno jest to zaskoczenie dla wielu i rozczarowanie dla tych, którzy próbowali nas wyeliminować z życia publicznego".

- Nie udało się zakopać ani podkopać (PSL-red.). Myślę, że z tego punktu widzenia to już jest duży sukces nas wszystkich - dodał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Ocenił, że w już 2015 roku został wydany "wyrok śmierci politycznej na Polskie Stronnictwo Ludowe i on się nie udał".

"Na pewno nie wejdziemy w koalicję z partią antysamorządową, a taką jest PiS"

Odniósł się również do możliwych koalicji w sejmikach wojewódzkich. - Na pewno nie wejdziemy w koalicję z partią antysamorządową, a taką partią antysamorządową jest PiS - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Skomentował słowa marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który stwierdził w poniedziałek, że "Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie rozmawiać ze wszystkimi o koalicjach". O zdolności do "porozumienia się ze wszystkimi" zapewniał również szef MSWiA Joachim Brudziński.

- Co innego mówili przez ostatnie kilka tygodni, kiedy de facto chcieli nas wyeliminować z życia publicznego i wylewali wiadro pomyj każdego dnia - powiedział lider PSL.

Uzupełniony sondaż: PiS i Koalicja Obywatelska zyskują, ludowcy tracą W wyborach do... czytaj dalej » Zaznaczył, że to jedna sfera. - Druga, ważniejsza pewnie jeszcze, to jest obdzieranie samorządu z kompetencji. Przecież to ten rząd zabrał sprawy ochrony środowiska, melioracji, gospodarki wodnej, sportu, turystyki, doradztwa rolniczego i przeniósł na poziom centralny, zabierając również swoim samorządowcom wpływ na te sprawy - tłumaczył.

Negocjacje po ogłoszeniu wyników

Powiedział, że jest w kontakcie z szefem PO Grzegorzem Schetyną i liderem SLD Włodzimierzem Czarzastym. Jak mówił, kiedy będą znane oficjalne wyniki wyborów i podział na mandaty, usiądą do negocjacji.

Przyznał, że o możliwych koalicjach nie rozmawiał z Pawłem Kukizem. - Zobaczymy, ile mandatów zdobędzie Kukiz'15, jakie to będą mandaty i gdzie - zaznaczył.



- Wynik lewicy oraz Platformy i Nowoczesnej, które poszły wspólnie (do wyborów samorządowych-red.) powoduje, że to są ugrupowania, z którymi możemy rozmawiać, bo dzisiaj z nimi współpracujemy w samorządach - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wyniki late poll

Zdanowska: suweren zadecydował. Wojewoda na razie milczy Wczoraj... czytaj dalej » W poniedziałek rano podane zostały tak zwane wyniki late poll, a więc wyniki sondażowe z 1160 komisji zebrane przez Ipsos (tak zwane exit poll) uzupełnione o pierwsze dane cząstkowe podawane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach do sejmików wojewódzkich 33 proc. poparcia, a druga Koalicja Obywatelska 26,7 proc. Trzecie było PSL z 13,6 proc. głosów. Dalsze miejsca zajęły Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc., Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie - oba po 1,5 proc., Ruch Narodowy - 1,3 proc., partia Zielonych - 1,1 proc.

Frekwencja, według sondażowych wyników late poll, wyniosła 53,4 proc.

Wyniki exit poll

Wcześniej, jeszcze w niedzielę wieczorem, podawano wyniki exit poll, czyli sondażu Ipsos jeszcze bez informacji z PKW. Według nich Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło w całym kraju nieznacznie mniej głosów - 32,3 procent. Druga Koalicja Obywatelska miała dwa punkty procentowe mniej, zdobywając 24,7 proc., a trzeci PSL trzy punkty procentowe więcej - 16,6 proc. poparcia. Dalsze miejsca zajmowali: Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz'15 - oba ugrupowania po 6,3 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej - 5,7 proc., Wolność w Samorządzie - 1,5 proc., Partia Razem - 1,4 proc., Ruch Narodowy RP - 1,2 proc. Partia Zielonych - 1,0 proc. Inne komitety wyborcze w wyborach do sejmików wojewódzkich uzyskały łącznie 3,0 proc. głosów.