138 osób zginęło, a ponad 400 zostało rannych w sześciu eksplozjach, do których doszło w niedzielę wielkanocną na Sri Lance - podaje agencja Reutera, powołując się na źródła w miejscowych służbach ratunkowych i policję. Rzecznik lankijskiej policji poinformował, że do wybuchów doszło w trzech kościołach i trzech hotelach.

W samym Kolombo - dawnej stolicy kraju - wybuchy miały miejsce w hotelach oraz kościele św. Antoniego.

Do pozostałych dwóch eksplozji doszło w kościele św. Sebastiana w Migamuwie - w większości katolickim mieście leżącym około 30 km na północ od stolicy - oraz w świątyni w Madakalapuwie znajdującej się na wschodzie wyspy.

Eksplozje w kościołach miały miejsce podczas odprawiania w nich mszy świętej.

Trzy hotele w Kolombo, w których doszło do ataków to: Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel, Cinnamon Grand Colombo.

Szpital Narodowy w Kolombo przyjął wielu rannych - pisze agencja Reutera. Jego dyrektor, Samindi Samrakoon, przekazał w sobotę po południu (przed godz. 8. w Polsce), że pierwszy bilans ofiar mówił o co najmniej 20 osobach zabitych i 280 rannych.

Lankijska policja cytowana przez Reutersa przekazała jednak, że tylko w jednym kościele św. Sebastiana na północy Kolombo, zginęło co najmniej 50 osób.

Lokalne media informują, że co najmniej 25 osób zginęło świątyni w Madakalapuwie.

Według Reutera powołującego się na lankijskie władze, w wyniku ataków zginęło dziewięciu cudzoziemców. Bilans ofiar przekazany po godz. 9. w Polsce to 138 zabitych i ponad 400 rannych.

Źródła w służbach bezpieczeństwa, na które powołuje się agencja Associated Press, podały, że do wybuchów doszło prawie jednocześnie w sześciu miejscach. Rozmówca AP dodaje, że co najmniej dwie eksplozje były efektem działania zamachowców samobójców.

Trzy kościoły i trzy hotele zaatakowane na Sri Lance Fot. M.A. PUSHPA KUMARA/PAP/EPA

"Apeluję do Lankijczyków, aby byli zjednoczeni"

"Zdecydowanie potępiam dzisiejsze tchórzliwe ataki na nasz naród. Apeluję do Lankijczyków, aby byli zjednoczeni i silni w tym tragicznym czasie" - napisał premier Sri Lanki Ranil Wickremesinghe na Twitterze w reakcji na ataki. Dodał, że jego gabinet wprowadza "natychmiastowe środki, by opanować sytuację".

W stolicy kraju Kotte obraduje sztab kryzysowy.





Polskie MSZ sprawdza informacje

Służby dyplomatyczne i konsularne weryfikują i gromadzą informacje dotyczące ewentualnej obecności Polaków wśród poszkodowanych na Sri Lance - poinformowała rzecznik MSZ Ewa Suwara.



Suwara powiedziała, że ta procedura może potrwać, ale przed godz. 10. w niedzielę MSZ nie miało żadnej potwierdzonej informacji o poszkodowanych Polakach. - Jesteśmy w kontakcie z władzami na miejscu - podkreśliła rzeczniczka MSZ.

