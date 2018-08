"Zobaczyłem jak ten facet na mnie jedzie. Co mogłem zrobić?". Wypadek nagrała kamera

Premier Włoch Giuseppe Conte zaapelował w środę do państw Unii Europejskiej, by zaangażowały się w rozwiązanie kryzysu wokół stojącego w porcie w Katanii na Sycylii statku ze 177 migrantami i przyjęły ich u siebie. "Na co czekają instytucje i kraje europejskie?" - zapytał. zobacz więcej »