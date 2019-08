Nie chcieli stać w korku, wybrali jazdę pod prąd. Korytarzem życia

Po wypadku na dolnośląskim odcinku A4 kierowcy utworzyli korytarz życia dla służb ratowniczych. Część z nich pojazdy zatrzymała po prawej stronie jezdni, a część po lewej. Jednak byli i tacy, którym najwyraźniej nie chciało się spędzać czasu w korku. Postanowili zawrócić na autostradzie.

W poniedziałek na 143. kilometrze autostrady A4, na jezdni prowadzącej w kierunku Zgorzelca, doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jeden z kierowców został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Tiry blokowały przejazd, a policja apelowała o wybór innych dróg. Jednak na autostradzie tworzyły się korki, a kierowcy którzy utknęli w zatorze postanowili za wszelką cenę się z niego wydostać.

Z lewej strony pod prąd, by uniknąć korka

Korytarzem życia pod prąd. "Tak nauczeni są kierowcy w Polsce" Wypadek na... czytaj dalej » Ich zachowanie widać na nagraniu opublikowanym przez "Korytarz życia-włącz myślenie". Nagranie pokazuje, z perspektywy wozu strażackiego, samochody które utworzyły miejsce do przejazdu służb. Część pojazdów stoi po prawej, a część po lewej stronie jezdni.

Problem w tym, że większość kierowców z lewej strony stoi pod prąd. Co oznacza, że zawrócili na autostradzie, a to - bez odpowiedniej zgody i polecenia służb - jest zabronione. Całe nagranie trwa sześć minut.

"Skandal, mało powiedziane"

"Myśleliśmy, że widzieliśmy już wszystko...ale nic bardziej mylnego. To, co tutaj się dzieje przechodzi wszelkie pojęcie. (...) Skandal, mało powiedziane. Głupota, już lepiej. Brak odpowiedzialności i skrajny debilizm to już prawie, aczkolwiek nie oddaje to w 100% tego co widać na materiale" - czytamy w opisie nagrania.

- Serce się kraje. Tyle się mówi o korytarzu życia, a kierowcy wciąż robią takie niestworzone rzeczy, że to przechodzi wszelki rozsądek - przyznaje Leszek Pławiak z Ośrodka Szkolenia Kierowców "Autko". I dodaje, że jadąc pod prąd stwarzamy ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych. - Kierowcy kompletnie lekceważą przepisy. W pierwszym momencie, gdy to obejrzałem myślałem, że na tej jezdni był ruch dwukierunkowy. Doznałem szoku, gdy dowiedziałem się, że nie - komentuje Pławiak.