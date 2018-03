Foto: PAP/Rafał Guz Video: tvn24

Siemoniak: majątek premiera powinien być przejrzysty

13.03 | Wiceszef Platformy Obywatelskiej i poseł PO Tomasz Siemoniak ocenił w "Jeden na jeden", że majątek Morawieckiego "powinien być absolutnie przejrzysty". Dodał, że nawet jeśli Morawiecki przepisał część majątku na żonę, do czego - jak zastrzegł - "ma prawo i miał prawo dojść do takiego majątku, szanujemy to - to jednak nie może być tak, że premier jest posądzany o takie sztuczki, kuglowanie, że coś schował, coś przepisał". "Newsweek" napisał, że premier "żongluje swoim majątkiem tak, żeby pokazać z niego tylko to, co chce".

