Seul zapewnia: wypełnimy postanowienia szczytu w Panmundżomie

Dziennikarze jadą do Korei Północnej

Foto: PAP/EPA/KOREA SUMMIT PRESS / POOL Video: Reuters

22.05 | Grupa zachodnich, chińskich i rosyjskich dziennikarzy przybyła we wtorek do Korei Północnej, aby wziąć udział w pokazowym zamknięciu poligonu jądrowego. Ma to nastąpić między środą a piątkiem. Zapraszani wstępnie reporterzy z Korei Południowej ostatecznie nie dostali wiz.

