Korea Południowa rozważa "bardziej pokojowy układ" z Północą

Pozostałe informacje

We wtorek w wieku 92 lat zmarła była pierwsza dama USA. zobacz więcej »

Pasażerom udało się ją złapać i wciągnąć do środka. zobacz więcej »

Prawie 340 tysięcy uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpiło w środę po godzinie 9. do egzaminu, który ma sprawdzić ich wiedzę humanistyczną. zobacz więcej »

Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że w rozmowach dotyczących organizacji jego spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, pod uwagę branych jest pięć lokalizacji. zobacz więcej »

Według informacji Waszyngtonu, międzynarodowi eksperci nadal nie są dopuszczani do miejsca domniemanego ataku chemicznego w Dumie we Wschodniej Gucie. zobacz więcej »

Symbolem tego, jaka jest teraz pozycja dotąd jednego z najsilniejszych polityków PiS, może być to, co o efektach pracy ekspertów Macierewicza mówi Jarosław Kaczyński. (Materiał "Czarno na białym") zobacz więcej »

Co najmniej dwóm organizacjom zarządzanym przez ludzi związanych z Porozumieniem Jarosława Gowina zostały przyznane publiczne pieniądze od ministerstwa kierowanego przez Jarosława Gowina. zobacz więcej »

Gdy doszło do wybuchu butli z gazem, starsza kobieta prawdopodobnie próbowała podgrzać sobie posiłek. zobacz więcej »

I jeszcze zapłacą za to. zobacz więcej »

Odtwórz: Udawali straż, by uniknąć kontroli na granicy. Nic z tego

Odtwórz: "Jestem sędzią od prawie 40 lat, ale po raz pierwszy mam do czynienia z taką sprawą"

We Wrocławiu, na gruntach Polskiego Holdingu Nieruchomości może powstać około 2 tysięcy mieszkań - powiedział wiceprezes PHN Zbigniew Kulewicz. Mieszkania planowane są na osiedlu Psie Pole. Kolejne inwestycje w ramach Mieszkania plus na gruntach PHN planowane są w Łodzi i Warszawie. czytaj dalej »

To nie zdarza się często. Ostatni raz 16 lat temu. zobacz więcej »

Najprawdopodobniej kilkanaście lat temu ktoś wyrzucił je z akwarium do kanału cieplnego przy elektrowni w Gryfinie. Zobacz TOTERAZ

Odtwórz: Automat, który drukuje odpowiednio długie historie. Ma zachęcić do czytania

Co robi pies, który widzi wyjącego psa, który wyje do wyjącego psa? To prawdziwa psia incepcja. Zobacz TOTERAZ