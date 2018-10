"Słyszałem, że mówi się, że papież chce odwiedzić wiosną Koreę Północną"

Szef rządzącej w Korei Południowej Partii Demokratycznej Li He Czan powiedział, że słyszał rozmowy, że papież Franciszek chce odwiedzić Koreę Północną na wiosnę 2019 roku - poinformowała w poniedziałek południowokoreańska agencja Yonhap. Wcześniej o takiej wizycie wspomniał także, jako możliwej, Kim Dzong Un.

Li He Czan nie ujawnił źródła swoich informacji.

Jeśli doniesienia te potwierdziłyby się, byłaby to pierwsza w historii wizyta zwierzchnika kościoła katolickiego w Korei Północnej. Watykan i Korea Północna nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych.

Jak przypomina "Al Jazeera", północnokoreańska konstytucja gwarantuje wolność wyznania o ile nie zagraża ona państwu. Jednak poza nielicznymi, kontrolowanymi przez państwo miejscami modlitwy zakazane jest otwarte praktykowanie religijne.

Wiadomość dla papieża

Prezydent Korei Południowej Mun Dze In odwiedza obecnie Europę i ma przekazać w Watykanie, że przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un chciałby spotkać się z papieżem Franciszkiem - podał Reuters. Kancelaria prezydenta Korei Południowej poinformowała, że życzenie takie zostało wyrażone podczas wrześniowego spotkania Kima i Muna w Pjongjangu.

Mun rozpoczął w sobotę swoją tygodniową podróż po Europie, podczas której odwiedzi m.in. Francję, Watykan i Włochy. W czwartek podczas audiencji w Watykanie Mun ma przekazać papieżowi zaproszenie od Kima do Pjongjangu.

"Gigantyczny krok" ku pokojowi

W zeszłym tygodniu biskup Lazzaro Ju Heung Sik z Korei Południowej powiedział, że wizyta papieża w Korei Północnej byłaby "gigantycznym krokiem" na drodze do pokoju. - Jeśli papież pojedzie, to będzie gigantyczny krok ku pokojowi na Półwyspie Koreańskim, a Korea Północna wkroczyłaby do świata. Wiem, jak papież się o to modli, wiele razy publicznie modlił się o to, aby na Półwyspie zapanował pokój - zaznaczył biskup.