Zmiany w Korei Północnej. Nowy przewodniczący parlamentu i premier





»

Czo Ryong Hae został wybrany na przewodniczącego Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Korei Północnej - poinformowała w piątek północnokoreańska agencja KCNA. Osoba sprawująca to stanowisko protokolarnie pełni funkcję głowy państwa, chociaż faktycznym przywódcą Korei Północnej jest Kim Dzong Un.

Moskwa "czeka na odpowiedź" Kim Dzong Una Przywódca Korei... czytaj dalej » Czo Ryong Hae to wicemarszałek Koreańskiej Armii Ludowej, jeden z najbliższych współpracowników Kim Dzong Una.

W grudniu zeszłego roku został jednym z trzech urzędników państwowych Korei Płn., objętych amerykańskimi sankcjami za łamanie praw człowieka.

Na stanowisku przewodniczącego Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (jednoizbowy parlament Korei Płn.) zastąpił Kim Yong Nama, który sprawował ten urząd od września 1998 roku.

Osoba pełniąca tę funkcję formalnie posiada prawo mianowania ambasadorów, przyjmowania listów uwierzytelniających, nawiązywania stosunków dyplomatycznych, podpisywania umów międzynarodowych, reprezentowania państwa za granicą i przyjmowania szefów innych krajów.

Zmiana premiera

W czwartek doszło też do zmiany premiera Korei Północnej. Stanowisko to objął Kim Dzae Ryong, zastępując Paka Pong Dzu, który tę funkcję sprawował od września 2003 r. do kwietnia 2007 r. i ponownie od kwietnia 2013 r.

Jak informuje KCNA, faktyczny przywódca reżimu Kim Dzong Un, zgodnie z oczekiwaniami, został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych. Kim obecnie piastuje stanowiska naczelnego dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej i przewodniczącego Partii Pracy Korei.