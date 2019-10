Pjongjang stawia warunki. Bez nich "nie przejawi woli kontynuowania" rozmów z USA

Video: Reuters Archive

Trump na północnokoreańskiej ziemi (nagranie z 30 czerwca)

02.10 | Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkali się 30 czerwca we wsi Panmundżom w strefie zdemilitaryzowanej na granicy pomiędzy Koreami. Podali sobie dłonie po czym przywódca reżimu w Pjongjangu zaprosił gestem Donalda Trumpa na północnokoreańską stronę granicy. Stał się on tym samym pierwszym w historii prezydentem USA, który to zrobił.

»