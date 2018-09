Ognisty marsz w Pjongjangu. Tysiące studentów z pochodniami

Paramilitarne jednostki CIA zamierzają nasilić ataki z użyciem dronów na terrorystów z Al-Kaidy i tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) w Afryce dzięki wykorzystaniu bazy w Dirkou w północno-wschodnim Nigrze - podał dziennik "The New York Times", powołując się na anonimowe źródła rządowe. zobacz więcej »