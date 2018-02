Foto: Reuters/FORUM Video: Reuters

Północnokoreańskie rakiety Pukkuksong-2 i Hwasong-12

09.02 | Rakiety Pukkuksong-2. Ich pierwszy test przeprowadzono na początku 2017 roku. To prawdopodobnie jedyna północnokoreańska duża rakieta balistyczna na paliwo stałe, co oznacza możliwość szybkiego przygotowania do startu i odpalenia. Ma mieć zasięg wystarczający do atakowania Japonii czy amerykańskich baz na zachodnim Pacyfiku. Po nich nadjechały wyrzutnie rakiet Hwasong-12. Te zaczęto testować w kwietniu 2017 roku. Trzy pierwsze starty były porażką, ale czwarty, w kwietniu, poszedł już zgodnie z planem. KN-17 ma większy zasięg niż Kn-15 i teoretycznie mogłaby sięgnąć Alaski

