"Ogromna eksplozja" zniszczyła duński urząd skarbowy

Foto: PAP/EPA/Olafur Steinar Gestsson Video: PAP/EPA/Olafur Steinar Gestsson

Ogromna eksplozja w Kopenhadze

07.08 | We wtorek wieczorem w Kopenhadze doszło do "ogromnej eksplozji", która zniszczyła siedzibę duńskiego urzędu skarbowego - podaje Reuters. Policja twierdzi, że był to "atak". W momencie wybuchu w budynku znajdowały się dwie osoby.

