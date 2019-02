Plan partii Biedronia w punktach

Biedroń: jest was tu tak dużo, gdybym wiedział, to...

- Człowiek. Wspólnota. Państwo, któremu ufam. To trzy fundamenty naszego programu - mówił w niedzielę Robert Biedroń ogłaszając nazwę swojej nowej partii - "Wiosna". - Polska potrzebuje świeżości, Polska potrzebuje wiosny. To my zrobimy tę wiosnę! My jesteśmy tą wiosną, tą świeżością, którą wniesiemy do polskiej polityki - mówił.