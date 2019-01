Kontrole escape roomów w całym kraju. Setki nieprawidłowości, niektóre zamknięte

Zgodnie z zarządzeniem po piątkowym tragicznym wypadku, w którym w escape roomie w Koszalinie zginęło pięć młodych dziewczyn, strażacy rozpoczęli kontrole takich obiektów w całym kraju. Przekazują informacje z poszczególnych województw. W łódzkim we wszystkich skontrolowanych dotychczas 19 miejscach stwierdzono nieprawidłowości, w wielkopolskim - w 13 z 16. W innych województwach sytuacja nie jest lepsza.

W piątek po godzinie 17.00 w escape roomie w Koszalinie doszło do pożaru, w którym zginęło pięć 15-latek, jeden mężczyzna jest ciężko poparzony. W sobotę szef MSWiA Joachim Brudziński napisał na Twitterze, że oczekuje od właścicieli escape roomów, aby do czasu zakończenia kontroli powstrzymali się od prowadzenia tej działalności. Zlecił też przeprowadzenie kontroli w takich obiektach w całej Polsce.

Dolnośląskie

Szef straży pożarnej: gdyby była możliwość otwarcia drzwi, może dziewczęta by żyły Gdyby przepisy... czytaj dalej » Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu młodszy brygadier Andrzej Góralski poinformował, że do godziny 15 w niedzielę dolnośląscy strażacy skontrolowali 21 escape roomów w regionie. - W 13 z nich stwierdzono nieprawidłowości, których było łącznie 45, z tego 20 w zakresie ewakuacji - powiedział Góralski.

Jeden z obiektów – w Jeleniej Górze – według kontrolerów w ogóle nie nadaje się do użytkowania. - W pozostałych przypadkach zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej - powiedział strażak.

Na Dolnym Śląsku jest 105 escape roomów, z czego 72 we Wrocławiu. Cztery takie obiekty znajdują się w Jeleniej Górze, siedem w Legnicy, a pięć w Karpaczu. Straż zamierza skontrolować wszystkie obiekty. W ocenie Góralskiego kontrole mogą potrwać jeszcze kilka dni.

Kujawsko-pomorskie

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, starszy kapitan Arkadiusz Piętak podał, że w 15 skontrolowanych do niedzielnego popołudnia placówkach stwierdzono 69 nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 29 dotyczących warunków ewakuacji. Kontrolujący nałożyli na prowadzących escape roomy dwa mandaty. We wszystkich przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości, zobowiązano właścicieli do niezwłocznego ich usunięcia.

W Grudziądzu strażacy zdecydowali o wyłączeniu jednego z escape roomów w placówce, gdzie były trzy takie pokoje. Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu starszy kapitan Paweł Korgol poinformował, że powodem decyzji były nieprawidłowości polegające na braku oświetlenia awaryjnego i pomalowaniu ścian palnymi farbami.

"Kluczowym problemem było sforsowanie tego obiektu" - Dla strażaków... czytaj dalej » Według informacji posiadanych przez strażaków, w województwie kujawsko-pomorskim istnieją przynajmniej 84 placówki z escape roomami.

Łódzkie

Jak poinformował starszy kapitan Jędrzej Pawlak, oficer prasowy łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, strażacy skontrolowali 19 espace roomów. W każdym ze skontrolowanych obiektów wykryto nieprawidłowości. W sumie stwierdzono 58 nieprawidłowości dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym 20 dotyczących warunków ewakuacji. Wystawiono cztery mandaty karne. Dodał, że w Łódzkiem nie zamknięto żadnego espace roomu.

Zaznaczył, że informacje pochodzą z godziny 16 w niedzielę.

W regionie łódzkim prowadzonych jest ponad 20 działalności typu escape room, które posiadają w sumie kilkadziesiąt pokoi. Znajdują się one w Łodzi, powiecie łódzko-wschodnim, Pabianicach, Bełchatowie, Radomsku, Łasku, Zduńskiej Woli i Piotrkowie Trybunalskim.

Mazowieckie

Rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy brygadier Karol Kierzkowski poinformował w niedzielę, że PSP przeprowadziła 22 kontrole escape roomów na Mazowszu. Do trzech obiektów nie udało się dotrzeć, ponieważ były zamknięte.

Premier: wkrótce raport z kontroli wszystkich escape roomów w kraju Poprosiłem o... czytaj dalej » - Tylko jeden obiekt nie spełniał wymogów przeciwpożarowych i został zamknięty. Był to escape room znajdujący się w lokalu usługowym w Płocku - powiedział. Dodał, że pozostałe escape roomy miały "drobne niedociągnięcia", jednak mogą funkcjonować dalej, pod warunkiem, że usuną nieprawidłowości.



- Kontrole nadal trwają. W tej chwili została nam tylko Warszawa. Obiekty znajdujące się w Płocku, Radomiu i Siedlcach zostały już skontrolowane. Zostały nam 122 pokoje w Warszawie - zaznaczył w niedzielę.

Pomorskie

Łukasz Płusa rzecznik prasowy pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej podał, że według strażaków w regionie funkcjonuje 36 escape roomów.

Poinformował, że do niedzielnego wczesnego popołudnia skontrolowano 25 spośród nich. W kontrolach, poza strażą pożarną, udział brali policjanci oraz przedstawiciele inspektoratów nadzoru budowlanego.

Rzecznik podał, że w przypadku 14 lokali strażacy stwierdzili nieprawidłowości mogące utrudniać ewakuację (np. brak oznakowania drogi ewakuacyjnej). Stwierdzono też w sumie 38 innych nieprawidłowości związanych bezpośrednio z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Brakowało między innymi sprzętu przeciwpożarowego lub możliwości dojazdu dla służb do obiektu, w niektórych lokalach warunki uniemożliwiały też prowadzenia akcji ratowniczej.

Ekspert: firmy w budynkach jednorodzinnych nie podlegają rygorystycznym przepisom Firmy... czytaj dalej » Płusa poinformował, że w wielu przypadkach właściciele escape roomów otrzymali od strażaków stosowne zalecenia mające poprawić warunki przeciwpożarowe. W trzech przypadkach kontrole zakończyły się wydaniem decyzji o zakazie eksploatacji. Dotyczyły one trzech escape roomów istniejących na terenie powiatu chojnickiego i prowadzonych przez jeden podmiot gospodarczy. - Wszystkie trzy zakazy wydali inspektorzy nadzoru budowlanego - wyjaśnił Płusa.

Wielkopolskie

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej, młodszy brygadier Sławomir Brandt poinformował, że w województwie wielkopolskim przeprowadzono kontrole w ośmiu escape roomach w Poznaniu i ośmiu poza stolicą regionu. Tylko w trzech przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

- W pozostałych sprawdzonych obiektach stwierdziliśmy łącznie 47 nieprawidłowości, z tego 38 dotyczyło dróg ewakuacyjnych: były źle oznakowane, źle poprowadzone, znajdowały się tam materiały łatwopalne lub miały nieprawidłowe drzwi. Nałożono trzy mandaty karne, w przypadku escape roomu w Koninie wydano zakaz użytkowania – podał Brandt.

Zachodniopomorskie

"To były przyjaciółki. Trzymały się zawsze razem". Dzień żałoby Mieszkańcy... czytaj dalej » W Zachodniopomorskiem strażacy skontrolowali dziewięć obiektów typu escape room, podjęto decyzję o wyłączeniu z użytkowania jednego z nich - podał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie młodszy kapitan Tomasz Kubiak.

Zaznaczył, że w kilku obiektach wykryto nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dróg ewakuacyjnych.

Rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zaznaczył, że kontrole mogą potrwać kilka dni. Dodał, że w Zachodniopomorskiem - szczególnie nad morzem - działają escape roomy "sezonowe", których właściciele często mieszkają w innych miastach.