"Konstytucja" na pomniku Żeromskiego. "Prezydent ma nas za osoby ograniczone"

Jego błędy przyczyniły się do porażki w finale Ligi Mistrzów, teraz spróbuje odbudować się w nowym otoczeniu. Liverpool oficjalnie wypożyczył na dwa lata do Besiktasu bramkarza Lorisa Kariusa. - To będzie dobry ruch dla niego - podkreślił menedżer The Reds Juergen Klopp. zobacz więcej »