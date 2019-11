Protesty po śmierci 21-latka zastrzelonego przez policjanta. Zatrzymania i apel o spokój





Kilkadziesiąt osób wzięło udział w proteście w pobliżu Komendy Miejskiej Policji w Koninie w związku ze śmiercią mężczyzny 21-letniego mężczyzny, postrzelonego przez policjanta. Zatrzymano cztery osoby, w tym nieletniego. Prezydent miasta Piotr Korytkowski zaapelował o spokój i zapowiedział na poniedziałek posiedzenie sztabu kryzysowego.

W czwartek rano na ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego w Koninie umundurowani policjanci chcieli wylegitymować trzech młodych mężczyzn. Jak podaje policja, jeden z nich zaczął uciekać. Funkcjonariusz ruszył za nim w pościg, oddał strzał. Zaraz po postrzeleniu policjanci rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy, wezwano też pogotowie ratunkowe. Pomimo reanimacji, postrzelony zmarł.

Ranni policjanci

W niedzielę kilkudziesięciu ludzi zgromadziło się na manifestacji przed Komendą Miejską Policji w Koninie. Wznoszono wulgarne okrzyki, w policjantów rzucano butelkami i kamieniami.

Oficer prasowy konińskiej policji podkomisarz Marcin Jankowski poinformował, że w związku z atakiem kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami na policjantów została przeprowadzona interwencja. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, oddali też salwę ostrzegawczą z broni gładkolufowej. Jak przekazał Jankowski, zostały zatrzymane cztery osoby, w tym jeden nieletni. - Są podejrzane o naruszenie nietykalności cielesnej policjantów i inne występki - wyjaśnił.

- Trzech policjantów jest rannych, jeden został uderzony kastetem. O zakresie zarzutów dla zatrzymanych poinformujemy w niedługim czasie - powiedział Jankowski. Poinformował, że obrażenia, jakie odnieśli policjanci, nie zagrażają ich życiu.

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak w rozmowie z TVN24 przekazał, że nieletni został przekazany rodzicom, a pozostała trójka pozostanie zatrzymana do zaplanowanych na poniedziałek przesłuchań. Powiedział też, że zatrzymani byli nietrzeźwi.

"Bardziej opłacałaby się tu minuta ciszy"

Jan Kordylewski, jeden z uczestników pikiety, tłumaczył, że mieszkańcy przyszli przed komisariat, "żeby uczcić tego dzieciaka, który zginął z rąk policjanta". Przyznał, że "kamienie niepotrzebnie poleciały". - Bardziej opłacałaby się tu minuta ciszy, nawet wyzwiska, ale bez agresji - powiedział w rozmowie reporterami.





Prezydent tonuje nastroje

Wieczorem o spokój w mieście zaapelował prezydent Konina Piotr Korytkowski.

- W tej chwili trwają dochodzenia wszystkich służb, policji oraz prokuratury, zmierzające do tego, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z tym tragicznym zdarzeniem - przypomniał.



Prezydent zaznaczył, że nie może dochodzić do sytuacji, gdy miasto jest sparaliżowane i dochodzi do wyłączenia ruchu oraz świateł na ulicy. - Miasto musi funkcjonować. Proszę i apeluję o to, aby zachowywać się bezpiecznie, żeby nie wznosić burd - podkreślił. Korytkowski zaapelował do rodziców osób małoletnich, którzy - jak mówił - "także biorą aktywny udział podczas demonstracji przed komendą".



- Dochodzenia trwają, liczymy na szybkie wyjaśnienie sprawy - zaznaczył.

Prezydent złożył kondolencje rodzinie zmarłego 21-latka. Zapowiedział zwołanie na poniedziałek sztabu kryzysowego.

Prokuratorskie śledztwo

W sprawie śmierci 21-latka śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koninie. Postępowanie dotyczy nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nieumyślnego spowodowania śmierci. W piątek odbyła się sekcja zwłok mężczyzny.



Na razie nie przeprowadzono jakichkolwiek czynności z udziałem policjanta, który oddał strzał. Prokuratura argumentowała to jego stanem zdrowia. Śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym, jak podano, przynajmniej częściowo zarejestrowany został przebieg zdarzenia.

