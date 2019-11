Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka. Prokuratura sprawdza, czy musiał użyć broni

Policjant biegł za uciekającym 21-latkiem, potem "doszło do sytuacji, w której musiał użyć broni". Prokuratura Okręgowa w Koninie wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia młodego mężczyzny. Śledczy ustalają co wydarzyło się na ul. kard. Wyszyńskiego i czy policjant rzeczywiście musiał użyć broni.

Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka. "Sytuacja zmusiła policjanta do użycia broni" W Koninie na... czytaj dalej » Jest śledztwo w sprawie w sprawie śmiertelnego postrzelenia 21-latka w Koninie. Strzał oddał policjant.

- Postępowanie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień, skutkujących wyrządzeniem istotnej szkody w interesie prywatnym. W trakcie wykonywania wobec ustalonej osoby czynności służbowych poprzez użycie wobec niej, w trakcie pościgu, służbowej broni palnej. W następstwie tego doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci tej osoby - powiedziała tvn24.pl Aleksandra Marańda z Prokuratury Okręgowej w Koninie.

Wiadomo, że do tej pory przeprowadzono bardzo szczegółowe badania w dziedzinie balistyki. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu, które obejmują miejsce zdarzenia. Ponadto jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok 21-latka.

Do tej pory policjant, który oddał śmiertelny strzał nie został przesłuchany. A to ze względu na jego stan zdrowia. - Prowadzimy czynności, które zmierzają do tego, by przesłuchać tego funkcjonariusza dzisiaj. Policjant, który mu towarzyszył został przesłuchany już wczoraj - powiedziała Marańda.

Rzeczniczka zaapelowała też o to, by wszyscy świadkowie tej tragedii zgłosili się do prowadzących to postępowanie.

Znaleźli przy nim biały proszek i nożyczki

Do tej tragicznej sytuacji doszło w miniony czwartek około godz. 10. To wtedy na ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego umundurowani policjanci chcieli wylegitymować trzech młodych mężczyzn. Jak podaje policja, jeden z nich zaczął uciekać. Dlatego jeden z funkcjonariuszy ruszył za nim w pościg.

- Mężczyzna pomimo okrzyków "stój, policja" nie reagował i dalej uciekał. Doszło, niestety, do sytuacji, że policjant musiał użyć broni - informuje Marcin Jankowski, rzecznik konińskiej policji.

Natychmiast po postrzeleniu mężczyzny policjanci rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Szybko wezwano też pogotowie ratunkowe. - Niestety, mimo reanimacji, postrzelony mężczyzna zmarł - dodaje Marcin Jankowski.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. - Na miejscu obok ciała zabezpieczono duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie i torebkę z białym proszkiem, prawdopodobnie narkotykami. Miejsce zabezpieczyliśmy i nie wykonujemy tam żadnych czynności, aby mógł je - włącznie z przeszukaniem ciała - wykonać prokurator - mówił Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji.

Policja nie odnosi się na razie do informacji na temat przebiegu zdarzenia. Rzecznik konińskiej policji pytany o to, czy 21-latek zaatakował goniącego go policjanta nożyczkami bądź groził mu nimi, odpowiedział, że sprawa ta będzie wyjaśniana.

- Na razie nie potwierdzamy i nie dementujemy takiej informacji – podał Jankowski.

Rzecznik konińskiej policji dodał, że funkcjonariusze w chwili zdarzenia patrolowali osiedle i "z własnej inicjatywy" podjęli próbę wylegitymowania trzech osób.

