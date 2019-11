Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka. "Sytuacja zmusiła policjanta do użycia broni"

W Koninie na ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego padły strzały. Jak podaje policja, podczas pościgu jeden z funkcjonariuszy śmiertelnie postrzelił młodego mężczyznę. - Podczas pościgu doszło do sytuacji, która zmusiła policjanta do użycia broni. Na miejscu obok ciała zabezpieczono duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie - mówi Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Poszła na spacer z wnukiem, została postrzelona w brzuch Policjanci... czytaj dalej » Tragiczny koniec policyjnej interwencji w Koninie (woj. wielkopolskie). W czwartek około godz. 10 na ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego umundurowani policjanci chcieli wylegitymować trójkę młodych mężczyzn.

Jak podaje policja, jeden z nich zaczął uciekać. Dlatego jeden z funkcjonariuszy ruszył za nim w pościg.

- Mężczyzna pomimo okrzyków "stój policja" nie reagował i dalej uciekał. Doszło niestety do sytuacji, że policjant musiał użyć broni - informuje podkom. Marcin Jankowski, rzecznik konińskiej policji.

Natychmiast po postrzeleniu mężczyzny policjanci rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Szybko wezwano też pogotowie ratunkowe. Niestety, mimo reanimacji, postrzelony mężczyzna zmarł - dodaje podkom. Marcin Jankowski.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

- Na miejscu obok ciała zabezpieczono duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie i torebkę z białym proszkiem, prawdopodobnie narkotykami. Miejsce zabezpieczyliśmy i nie wykonujemy tam żadnych czynności, aby mógł je - włącznie z przeszukaniem ciała - wykonać prokurator - powiedział Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Policja nie odnosi się na razie do informacji na temat przebiegu zdarzenia. Rzecznik konińskiej policji pytany o to, czy 21-latek zaatakował goniącego go policjanta nożyczkami, bądź groził mu nimi, powiedział, że sprawa ta będzie wyjaśniana.

- Na razie nie potwierdzamy i nie dementujemy takiej informacji – podał Jankowski

Rzecznik dodał, że funkcjonariusze w chwili zdarzenia patrolowali osiedle i "z własnej inicjatywy" podjęli próbę wylegitymowania trzech osób.

Oglądaj Wideo: Lm.pl 21-latek postrzelony w Koninie

Nie żyje 21-latek

Jak podaje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, postrzelony mężczyzna to 21-letni mieszkaniec Konina, a towarzyszący mu dwaj nastolatkowie mają po 15 lat.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, policjanci nie wykluczają, że tuż przed ich interwencją 21-latek mógł próbować sprzedać narkotyki.

Policjanci byli umundurowani. To doświadczeni funkcjonariusze. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji

Sprawą śmiertelnego postrzelenia zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Koninie.

- Na miejscu są prokuratorzy, którzy wykonują oględziny, po nich będę mogła udzielić szerszych informacji - powiedziała Aleksandra Marańda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Zaznaczyła, że na razie nie zostało formalnie wszczęte śledztwo.

Z kolei Andrzej Borowiak poinformował, że sprawą zajmie się również wysłana przez szefa wielkopolskiej policji specjalna komisja z Wydziału Kontroli KWP.

Oglądaj Wideo: Google Earth Do zdarzenia doszło w Koninie

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.