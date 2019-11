"Uszanujcie śmierć mojego syna". Ojciec 21-latka zastrzelonego przez policjanta apeluje o spokój

Prokuratura zna już wyniki sekcji zwłok 21-latka, który został śmiertelnie postrzelony przez policjanta, i dysponuje nagraniami, które pokazują całe zdarzenie. Po niedzielnych zamieszkach w mieście policja zatrzymała siedem osób. Ojciec zastrzelonego Adama apeluje do wszystkich o zachowanie spokoju. - To, co robicie, naprawdę przeszkadza - powiedział. Policjant wciąż przebywa w szpitalu, nie został jeszcze przesłuchany. Postępowanie w sprawie śmierci 21-latka w poniedziałek zostało przekazane Prokuraturze Regionalnej w Łodzi. Chodzi o "zabezpieczenie zachowania obiektywizmu".

Protesty po śmierci 21-latka zastrzelonego przez policjanta. Zatrzymania i apel o spokój Kilkadziesiąt... czytaj dalej » Policja w Koninie jest wciąż w stanie podwyższonej gotowości w związku z niedzielnymi zamieszkami, do których doszło po śmierci 21-latka zastrzelonego w czwartek przez policjanta.

Dwaj policjanci stoją teraz na zewnątrz komendy i pilnują wejścia. W pogotowiu są oddziały prewencji - informuje policja.

"Możemy spodziewać się różnych zachowań"

Rzecznik prasowy konińskiej policji Marcin Jankowski ocenił, że w mieście doszło do sytuacji kryzysowej. - Z jednej strony chodzi o tragiczne zdarzenia z czwartku, z drugiej strony o tłum, który w niedzielę przyszedł porozmawiać przed siedzibę komendy, a w ruch poszły kastety, butelki i kamienie - powiedział.

Według rzecznika konińska policja musi być teraz przygotowana na różne warianty. - Możemy spodziewać się różnych zachowań ze strony mieszkańców, ponieważ często są to nietrzeźwi ludzie, którzy nie do końca panują nad swoimi emocjami - dodał Jankowski.



Zapewnił, że policja cały czas monitoruje sytuację i - jak podkreślił - można spodziewać się sytuacji podobnych do tych z niedzieli.



Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka. "Sytuacja zmusiła policjanta do użycia broni" W Koninie na... czytaj dalej » W niedzielę zgromadzeni przez kilkadziesiąt minut wznosili wulgarne okrzyki, rzucali w policjantów butelkami i kamieniami. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, była też oddana salwa ostrzegawcza z broni gładkolufowej. W działaniach uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy.



- Trzech policjantów zostało rannych, jeden został uderzony kastetem – powiedział Jankowski.

Obrażenia, które odnieśli policjanci, nie zagrażają ich życiu. Straty poniesione przez policję to rozbita tarcza o wartości około 300 zł.

Zatrzymano siedem osób

W związku z zajściem zatrzymano siedem osób - trzech mężczyzn w wieku 18, 23 i 27 lat i czterech nieletnich.

Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka. "Sytuacja zmusiła policjanta do użycia broni" W Koninie na... czytaj dalej » - Dorośli nadal trzeźwieją. Mieli do dwóch promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Nieletni też byli pod wpływem alkoholu, mieli w wydychanym powietrzu od 0,12 do 0,4 promila - poinformował Jankowski.

Zatrzymani nieletni będą - jak poinformował rzecznik policji - odpowiadać za "szeroko pojętą demoralizację". Dorośli będą odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy bądź nawet czynną napaść.

Rzecznik nie wyklucza kolejnych zatrzymań, ponieważ sprawdzane są nagrania.

"Skończcie z tym"

O zaprzestanie protestów i zamieszek zaapelował do wszystkich ojciec 21-latka.

- Chciałbym prosić wszystkich w imieniu swoim i syna, żebyście nic nie robili, żebyście uszanowali śmierć mojego syna. To, co robicie, naprawdę przeszkadza i dla dobra syna proszę: skończcie z tym - mówił pan Artur.

Ojciec 21-latka w poniedziałek spotkał się z władzami miasta. - Zapytaliśmy go, czy jeszcze w jakiś sposób możemy mu pomóc. Od soboty, oprócz pracownika socjalnego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadysponował do rodziny psychologa - poinformował Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina.

"Sprawa jest zagadkowa"

Śmierć Igora Stachowiaka. Rodzina i byli policjanci odwołują się od wyroku Do Sądu... czytaj dalej » Jak dodał Nowak, w poniedziałek w mieście zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie niedzielnych zamieszek.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców Konina z prośbą o to, by nie pojawiali się w miejscach takich zdarzeń (...). Poczekajmy na wyjaśnienie tej sytuacji. Ona wciąż jest dla nas zagadkowa - mówił Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina.

Wiceprezydent miasta zapowiedział, że we wszystkich szkołach w mieście prowadzone są rozmowy z uczniami na ten temat. - Zadysponowaliśmy też straż miejską, by wspomagała policję tam, gdzie to może robić - dodał.

"Monitoring pokazuje przebieg całego zdarzenia"

Śledztwo w sprawie śmierci 21-latka prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koninie. - Do prokuratury wpłynęła opinia wstępna z oględzin zewnętrznych sekcji zwłok. Z uwagi na to, że cały czas są przesłuchiwani świadkowie i prowadzone czynności, nie możemy informować o jej wynikach - powiedziała Aleksandra Marańda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie.

Jak poinformowała, podczas sekcji zwłok pobrano do badań wycinki organów oraz krew na zawartość alkoholu i środków odurzających. Na ich wyniki trzeba jeszcze poczekać.

Kilku prokuratorów wciąż przesłuchuje świadków. Śledczy cały czas apelują o zgłaszanie się osób, które widziały to zdarzenie.

Prokuratura zabezpieczyła też nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. - Zabezpieczony materiał pokazuje przebieg całego zdarzenia - przekazała Marańda. Prokurator nie zdradza jednak szczegółów.

Policjant w szpitalu

Nadal nie udało się przesłuchać policjanta, który zastrzelił 21-latka. Ze względu na zły stan psychiczny trafił do szpitala. - Dotychczas stan jego zdrowia nie pozwalał na wykonanie czynności z jego udziałem. Cały czas prokuratura prowadzi działania, by jak najszybciej go przesłuchać - powiedziała Marańda.

Funkcjonariusz nie sporządził jeszcze obowiązkowej notatki dotyczącej użycia broni. - Zrobi to wtedy, kiedy będzie to możliwe, czyli pierwszego dnia, gdy wróci do służby – przekazał Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Pełnomocnik policjanta adwokat Michał Wójcik powiedział, że na razie przesłuchanie jego klienta, ze względu na stan jego zdrowia, jest niemożliwe. - Przebywa na obserwacji w jednym ze szpitali psychiatrycznych na terenie Wielkopolski. Jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Bardzo przeżył to zdarzenie – poinformował.



Jak dodał, z ostatniej rozmowy wynikało, że jego pobyt w szpitalu może potrwać około miesiąca, może nawet półtora miesiąca.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Policjant, który zastrzelił 21-latka w szpitalu. "Bardzo przeżył to zdarzenie"

"Nie chciał się wylegitymować, uciekał"

Do tej tragicznej sytuacji doszło w miniony czwartek około godz. 10. To wtedy na ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Koninie umundurowani policjanci chcieli wylegitymować trzech młodych mężczyzn: 21-latka i dwóch 15-latków. Najstarszy zaczął uciekać. Według informacji policji mężczyzna nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Policja utrzymuje, że był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł.

- Na miejscu obok ciała zabezpieczono duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie i torebkę z białym proszkiem - mówił Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji.

Śledztwo przekazane do Łodzi

Prokuratura Regionalna w Łodzi badać będzie sprawę śmierci 21-latka postrzelonego w czwartek w Koninie przez policjanta. Postępowanie wszczęła w piątek Prokuratura Okręgowa w Koninie.

- Na potrzeby zachowania obiektywizmu w toczącym się postępowaniu, śledztwo dotyczące użycia broni palnej przez funkcjonariusza policji podczas interwencji w Koninie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Łodzi – wyjaśniła rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Prokuratura Okręgowa w Koninie informowała w piątek, że prowadzone postępowanie dotyczy nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nieumyślnego spowodowania śmierci.

Oglądaj Wideo: Lm.pl 21-latek postrzelony w Koninie