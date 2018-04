Video: TVN24 Łódź

Policja będzie wymagać tylko prawa jazdy

12.04. | Co kierowca musi mieć przy sobie? Prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta i dowód na to, że mamy opłaconą polisę OC. Za brak któregokolwiek z tych dokumentów grozi mandat. Niedługo to się zmieni. - Trzeba będzie wozić tylko prawo jazdy - mówi drogówka.

