"Chcemy mieć z Iranem jak najlepsze relacje". Szczyt w Warszawie dzieli polityków

Foto: tvn24 Video: tvn24

Kalinowski: błąd, że o konferencji dowiedzieliśmy się od USA

12.01 | Jarosław Kalinowski z PSL zwrócił uwagę na fakt, że jako pierwsi o konferencji w Warszawie poinformowali Amerykanie. - To, że dowiedzieliśmy się o tym z Departamentu Stanu a nie przez przedstawicieli rządu polskiego, to jest błąd nasuwający kolejne pytanie: czy Polska to w ciemno za tym, co (Donald) Trump sobie wymyśli, czy mamy jednak w pewnych kwestiach własne zdanie i własną rolę do wypełnienia? - spytał.

