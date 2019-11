Prezydent na koncercie: Narzekają na nas, że się smucimy. To radosne święto

Przed Pałacem Prezydenckim, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w poniedziałek wieczorem odbył się koncert "Gramy dla Niepodległej". - Wszystko, co jest okazją do tego, by świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest wartościowe, łączy nas, jednoczy nas, buduje w Polsce wspólnotę - powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając koncert. Jak dodał, 11 listopada "jest rocznicą radosną, jest rocznicą wesołą".

Na zorganizowanym przed Pałacem Prezydenckim koncercie "Gramy dla Niepodległej" wystąpili między innymi zespół Golec uOrkiestra, Piotr Cugowski, Andrzej Lampert, GROMEE, Wataha Drums, Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective oraz dyrygent Rafał Rozmus.

- Dziękujemy, że tak jak rok temu możemy się tutaj spotkać wieczorem z radością. Po to, żeby w radości, w tańcu, w śpiewie świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości, tę 101. rocznicę - powiedział prezydent Andrzej Duda, rozpoczynając imprezę.

Źródło: PAP/Marcin Obara Wokalista zespołu Golec uOrkiestra podczas występu na koncercie "Gramy dla Niepodległej"

"Wszystko, co jest okazją, by świętować odzyskanie niepodległości jest wartościowe"

Prezydent zwrócił uwagę, że obchodzimy różne, smutne rocznice, ale rocznica odzyskania niepodległości jest rocznicą radosną.

- Cieszę się, że w całej Polsce jest tak bardzo wiele wydarzeń różnych: od marszów niepodległości począwszy poprzez spotkania, pikniki, koncerty. Wszystko, co jest okazją do tego, by świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest wartościowe, łączy nas, jednoczy nas, buduje w Polsce wspólnotę, coś, co jest dla nas tak bardzo ważne - powiedział prezydent.

Prezydent poinformował, że przed koncertem z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odbył spotkanie z korpusem dyplomatycznym. - Ja powiedziałem: to jest jedno z takich świąt, które jest rzeczywiście świętem radosnym. Narzekają na nas, że my często się smucimy, że obchodzimy różne smutne rocznice, ale co jak co, ale ta z całą pewnością jest rocznicą radosną, jest rocznicą wesołą - powiedział.

Pierwsza dama dodała, że jest wdzięczna mieszkańcom za wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości. - Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że tak licznie postanowili państwo wspólnie świętować tę 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo za to dziękujemy, życzymy miłego wieczoru i miłego wspólnego świętowania - zwróciła się Agata Kornhauser-Duda do mieszkańców zebranych na Krakowskim Przedmieściu.

Organizatorzy koncertu "Gramy dla Niepodległej" podkreślili, że jest to "pierwszy tego typu symfoniczno-etniczny projekt w Polsce". Na jednej scenie wspólnie zagrało 60 muzyków. Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie polskiego hymnu po góralsku i rozwinięcie 100-metrowej flagi Polski.

Źródło: PAP/Marcin Obara W poniedziałek pod Pałacem Prezydenckim odbył się koncert "Gramy dla Niepodległej"