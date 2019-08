Ważą się losy ukraińskich więźniów w Rosji

Foto: Reuters Video: Reuters

Ukraińscy marynarze są oskarżani o nielegalne przekroczenie...

19.08 | 24 marynarzy ukraińskiej marynarki wojennej zostali zatrzymani po ataku Rosjan na trzy okręty, którymi płynęli z Odessy nad Morzem Czarnym do Mariupola nad Morzem Azowskim. Do zdarzenia doszło, gdy Ukraińcy zamierzali pokonać łączącą te dwa akweny i kontrolowaną przez Rosję Cieśninę Kerczeńską. Stało się to w pobliżu zaanektowanego przez Rosję Krymu.

»