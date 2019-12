"To wojna wypowiedziana prawom i wolnościom każdego z nas"





»

Wszelkie maski chyba opadły, hamulce też zostały popuszczone i władza chyba jedzie na ewidentne zwarcie zarówno z Unią Europejską, jak i z polskim porządkiem prawnym - powiedział na konferencji Komitetu Obrony Sprawiedliwości adwokat Michał Wawrykiewicz z inicjatywy "Wolne sądy". Odniósł się do projektu klubu PiS o zmianach w ustawach sądowniczych. W ocenie Krystiana Markiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" "to są zmiany, które likwidują trójpodział władzy w państwie".

W czwartek wieczorem posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów, Sądzie Najwyższym a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze.

Propozycja klubu PiS zakłada między innymi "możliwość złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania Krajowej Rady Sądownictwa". Ustawa w projektowanym brzmieniu zakazywałaby też sędziowskim samorządom "podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz".

Projekt wprowadza jednocześnie zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

"Kolejny duży krok w stronę wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej"

- To wojna wypowiedziana prawom i wolnościom każdego z nas. Jest to kolejny duży krok w stronę wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej - powiedziała prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara. - Kraj, w którym nie jest respektowane prawo do niezależnego sądu każdego przebywającego na jego terytorium - zarówno obywatela Polski, jak i obywatela innych krajów, w tym krajów Unii Europejskiej - nie może być członkiem Unii Europejskiej - podkreśliła.

Oceniła, że wniesienie do laski marszałkowskiej projektu klubu Prawa i Sprawiedliwości 12 grudnia późnym wieczorem "może świadczyć bądź o braku wyobraźni i wrażliwości, bądź jest wyjątkowo ponurym prognostykiem tego, dokąd zmierza władza".

"To są zmiany, które likwidują trójpodział władzy w państwie"

Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" ocenił, że "jeżeli te zmiany, które zostały w nocy zaproponowane przez posłów, którzy niewątpliwie zapiszą się czarnymi głoskami na kartach historii, zostaną uchwalone, to nie będziemy mieli niezależnych sądów".

- To są zmiany, które likwidują trójpodział władzy w państwie. To są, mówiąc krótko, zmiany w konstytucji bez dokonywania formalnych zmian konstytucyjnych - ocenił.

- Nie możemy pozwolić na to, żeby odebrać ludziom prawo do sądu, który jest gwarantem ich praw i wolności - podkreślił Markiewicz.

Zaapelował jednocześnie "do wszystkich o solidarność, o to, żeby w tym trudnym okresie 13 grudnia i pewnie w następnych dniach grudniowych, żebyśmy tę solidarność pokazywali, bo musimy obronić się przed tymi zmianami, musimy obronić się tak naprawdę przed zamachem konstytucyjnym".

- Już teraz jako społeczeństwo musimy wypowiedzieć zdecydowane "nie" temu, co się dzieje w Sejmie - zaznaczył prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

"Wszelkie maski chyba opadły"

Adwokat Michał Wawrykiewicz z inicjatywy "Wolne sądy" ocenił, że ten projekt jest "ewidentną reakcją na to, jak sformułowany został standard niezależności sądownictwa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej" oraz na to, jak orzeczenie TSUE wykonywał Sąd Najwyższy.

Koniec trójpodziału władzy? Rzecznik Sądu Najwyższego: wiele argumentów na to wskazuje Oczywistym celem... czytaj dalej »

- To jest standard zarówno na poziomie prawa europejskiego, jak i na poziomie prawa krajowego. Wychodząc z tym projektem, który jest po prostu skandaliczny z punktu widzenia właśnie tych standardów, rządzący pokazują i wyraźnie oświadczają, deklarują, że stają naprzeciw temu porządkowi europejskiemu i naprzeciw tym standardom obowiązującym w polskim prawie konstytucyjnym - ocenił.

Wawrykiewicz podkreślił, że "ta ustawa chce zamknąć usta wszystkim sędziom, którzy chcą orzekać bezpośrednio na postawie konstytucji, którzy chcą wykonywać orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości i tym samym tego standardu używać do oceny niezależności polskich sądów, niezawisłości sędziów".

- Rządzący ewidentnie stają przeciw obywatelom, przeciw ich ochronie w postaci niezależnego sądownictwa. To jest wyraźny sygnał: wszelkie maski chyba opadły, hamulce też zostały popuszczone i władza chyba jedzie na ewidentne zwarcie zarówno z Unią Europejską jak i z polskim porządkiem prawnym - ocenił adwokat z inicjatywy "Wolne sądy".

"Zmasowany atak doprowadzi do anarchii"

Prezes Stowarzyszenia "Themis" Beata Morawiec powiedziała, że "zmasowany atak władzy wykonawczej i ustawodawczej na trzecią władzę doprowadzi do anarchii, która jest generowana przez rządzących". - Każdy obywatel musi zdać sobie sprawę z tego, że zniszczenie trzeciej władzy niszczy Polskę, niszczy jego prawa obywatelskie i niszczy jego bezpieczeństwo, które winno mu państwo zapewnić - podkreśliła.

Komitet Obrony Sprawiedliwości to porozumienie 12 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.