Video: tvn24

Konsekwencje projektu "Zatrzymaj aborcję". Barbara Nowacka...

23.03 | Prawo i Sprawiedliwość wraca do sprawy aborcji, bo ma olbrzymie długi w stosunku do Kościoła katolickiego. Nie można dopuścić do tego, żeby Polska udawała, że jest państwem świeckim - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska). - My ostrzegamy PiS, dlatego że mamy świadomość jak wielkie będą konsekwencje wprowadzenia tak drastycznej ustawy, w szczególności dla osób najuboższych - dodała.

»