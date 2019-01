KE: właściwie prowadzony odstrzał dzików może być sposobem walki z ASF

Komisja Europejska przekazała w piątek, że w jej ocenie odstrzał dzików w celu redukcji ich populacji jest jednym z właściwych sposobów radzenia sobie z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pytanie o ocenę planów polskiego rządu dotyczących odstrzału dzików jako sposobu na walkę z ASF padło w piątek na konferencji prasowej Komisji Europejskiej. Minister środowiska: nie chcę wybić wszystkich dzików w Polsce - Na ten sezon... czytaj dalej »

Odstrzał do walki z ASF? "We właściwym miejscu i we właściwy sposób"

Rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen powiedziała, że odstrzał "może być wykorzystany do redukcji populacji dzików, pod warunkiem, że prowadzony jest we właściwym miejscu i we właściwy sposób". - Według naszej wiedzy, to jest to, co Polska wykonuje - dodała.



Podkreśliła, że Komisja uważa walkę z ASF za priorytet, jako że wirus jest zagrożeniem dla europejskiego sektora trzody chlewnej. - Zasady te są szczegółowo opisane i określają także bliską współpracę z kołami łowieckimi i myśliwymi, którzy z reguły mają najlepsze dostępne informacje na temat poruszania się dzików i miejsc, w których mogą być zarażone - stwierdziła rzeczniczka.

Itkonen zaznaczyła, że jest to sprawa bardzo pilna, bo wirus rozprzestrzeniał się bardzo szybko w ciągu ostatnich miesięcy. Dlatego, jak wskazała, wszystkie kraje dotknięte ASF, w tym Polska, muszą podejmować działania, by sobie z tym problemem radzić.

"Odstrzał może być rozwiązaniem problemu"

Źródło w Komisji Europejskiej, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa, podkreśliło, że "w Polsce zidentyfikowano kilka tysięcy przypadków ASF. Jednocześnie Polska jest bardzo dużym producentem trzody chlewnej i ASF jest zagrożeniem dla tej produkcji. Oczywiście to nie jest tak, że Komisja Europejska popiera zabijanie zwierząt, ale przy takiej liczbie przypadków odstrzał może być rozwiązaniem problemu".



Informator agencji prasowej zapewnił, że "Komisja Europejska jest w tej sprawie w kontakcie z polskimi władzami". Prezydent spotkał się z ministrami w sprawie odstrzału dzików Prezydent Andrzej... czytaj dalej »

Dziki na celowniku

Polski Związek Łowiecki, na polecenie ministra środowiska, nałożył na swoje koła obowiązek zorganizowania skoordynowanych, wielkoobszarowych polowań na dziki w terminach 12-13, 19-20 i 26-27 stycznia.

CO WIADOMO O MIEJSCACH POLOWAŃ? >>

Plany odstrzału dzików wzbudziły liczne protesty m.in. ekologów. W ich opinii, zgoda ministra środowiska na odstrzał może oznaczać wyeliminowanie tego gatunku z polskiej przyrody, a masowe zabijanie dzików wpłynie na liczebność innych gatunków i paradoksalnie może przyczynić się do rozprzestrzenienia ASF.

W Polsce od połowy lutego 2014 roku wykryto 3317 przypadków ASF u dzików i 213 ognisk choroby u świń. Od końca września 2018 roku nie wykryto żadnego nowego ogniska choroby u trzody chlewnej.