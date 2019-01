Ustawa o prądzie pod lupą. Komisja Europejska "w kontakcie z polskimi władzami"

Video: tvn24

Minister energii o funduszu na rekompensaty za wyższe ceny...

10.12 | Minister energii Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że zwrócił się do spółek energetycznych, by te znalazły oszczędności, które mogłyby przeznaczyć na rekompensaty. W przyszłym roku ma być to ok. 1 mld zł. "Cieszę się, że wyszły na przeciw oczekiwaniom (...) W ramach ME wyceniliśmy, jeśli chodzi o możliwości spółek energetycznych, że te oszczędności są możliwe na ok. 1 mld zł, żeby wprowadzić odpowiednie środki do tego funduszu efektywności energetycznej i rekompensat" - powiedział.

