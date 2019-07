Kierownictwo komisji do spraw służb specjalnych bez opozycji pierwszy raz w historii

Foto: tvn24 Video: tvn24

Byli szefowie służb na celowniku prokuratury

18.04 | Taśmy z nagraniami, tajni agenci i polityka, czyli kulisy pracy służb specjalnych, które wzięły na celownik swoich dawnych szefów CBA, ABW, ale też Służby Kontrwywiadu Wojskowego. I to kolejny już temat, bo wszyscy oni po przejęciu władzy przez PiS usłyszeli poważne zarzuty, choć, co ciekawe, dotąd prokuratura nie wysłała do sądu aktu oskarżenia. Jacek Smaruj sprawdził dlaczego tak długo trwają te śledztwa i na jakim są etapie.

