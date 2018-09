Macron i Merkel "afiszują się ze swoją bliskością"





Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel "afiszują się ze swoją bliskością" – pisze w sobotę francuski dziennik "DNA", omawiając ich piątkowe spotkanie w Marsylii, które ma być przygotowaniem do nieformalnego szczytu Unii Europejskiej 20 września.

"Macron i Merkel obnoszą się ze swoją bliskością", czytamy w "DNA", "Macron pieści Merkel w Marsylii" - tytułuje swój tekst "Le Figaro", które niedawne wizyty prezydenta Francji w Skandynawii i w Luksemburgu określa jako "zalecanie się" do partnerów z UE.



Paryż i Berlin "razem idą do przodu" Przed rozmowami w... czytaj dalej » Spotkanie Macrona i Merkel w Marsylii miało być przygotowaniem do nieformalnego szczytu Unii Europejskiej, który ma odbyć się 20 września w Salzburgu w Austrii, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie UE. Komentatorzy jednak ledwie o tym wspominają, gdyż według nich, w Marsylii prezydentowi Francji chodziło o pozyskanie poparcia niemieckiej kanclerz dla swych idei w związku z nadchodzącymi w maju wyborami do Parlamentu Europejskiego (PE).

"Niemcy i Francja mają to samo podejście do problemów"

To już kampania przed wyborami, w której Macron chce się pokazać jako lider Europy postępu – zgodnie twierdzą francuskie media.



Ponieważ ani przed rozmowami Macron-Merkel, ani po nich, nie było oficjalnego komunikatu, dziennikarzom pozostało cytowanie krótkiej zapowiedzi prezydenta Francji, w której wymienił on "najpoważniejszą obecnie kwestię migracji", Brexit, wspólną obronę i "wspólne interesy poza granicami".



Jak ocenia redakcja "DNA", "przywódcy Francji i Niemiec nie chcą pozostawiać tematu imigracji wyłącznie tym, których nazywają populistami, a którym przewodzą włoski wicepremier Matteo Salvini i premier rządu Węgier Viktor Orban".



Na dowód wspólnoty poglądów Merkel i Macrona gazeta cytuje słowa niemieckiej kanclerz, która przed rozmowami zapewniała, że "Niemcy i Francja mają to samo podejście do problemów".



Reporter dziennika "Le Figaro" Arthur Berdah określa niedawne wizyty prezydenta Francji w Skandynawii i w Luksemburgu, jako "zalecanie się" do partnerów z UE, w nadziei na uzyskanie poparcia europejskiego. W Marsylii zaś "jego celem było wykorzystanie słabości kanclerz i zdobycie przywództwa 'obozu postępu', który pragnie zbudować. Macron chce być postrzegany jako 'pierwszy przeciwnik' węgierskich, polskich i włoskich 'nacjonalistów'" - twierdzi dziennikarz "Le Figaro".



Inny dziennikarz, Herve Gattegno z BFM TV, wieszczy Macronowi "trudną pracę", ponieważ, jak powiedział, na razie w tej ofensywie może liczyć jedynie na poparcie krajów Beneluksu, Hiszpanii i Portugalii.