To nie może być tak, że senator w polskim parlamencie używa takich zwrotów. To nie jest ktoś przypadkowy - tak Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka Platformy, odniosła się do antysemickich wpisów w internecie senatora PiS Waldemara Bonkowskiego. Został on w czwartek zawieszony w prawach członka partii. Zdaniem Piotra Apla, posła Kukiz'15, taka reakcja PiS to zdecydowanie za mało w tej sprawie. Podobnie uważa m.in. dr Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

W czwartek senator Waldemar Bonkowski udostępnił na swoim profilu na Facebooku wideo zmontowane - jak poinformowały media - z nazistowskich materiałów propagandowych, pokazujący bicie Żydów w warszawskim getcie. "Jak Żyd Żyda gonił na śmierć" – taki komentarz umieszczono pod filmem udostępnionym przez senatora.



Ponadto Bonkowski udostępnił grafikę, która przedstawia „słownik żydowski". Według niej np. antysemita "to człowiek, który ma czelność bronić swoich praw przed arogancją i pazernością Żydów".

Jak poinformowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek, senator Bonkowski został zawieszony w prawach członka PiS.

"Dlaczego Kaczyński nie wrzucił Bonkowskiego wcześniej"

Zdaniem posłanki senator PiS powinien być ukarany już za wcześniejsze wypowiedzi. - Pytanie jest poza tym dlaczego Jarosław Kaczyński nie wrzucił pana Bonkowskiego po słowach o upiorach bolszewickich w stosunku do ludzi, którzy protestowali w sprawie sądów - powiedziała Lubnauer.

Szefowa Nowoczesnej nawiązała do słów senatora Bonkowskiego, które padły podczas senackiej debaty o sądach w lipcu 2017 roku: "Obserwuję, kto tam chodzi na demonstracje. Tam chodzą stare upiory bolszewickie, ubeckie wdowy chodzą, oczadzeni chodzą i chodzą jeszcze pożyteczni idioci".

- Powinna być natychmiast decyzja o wrzuceniu i natychmiast powinno być pokazanie, że nie zgadzamy się na taki sposób mówienia o kimkolwiek - skomentowała Lubnauer.

Posłanka powiedziała, że wątpi w czyste intencje władz PiS-u w sprawie Bonkowskiego. - Bardzo długo Jarosław Kaczyński nie reagował, a teraz zareagował, ale być może przyczyną jest to, że mamy wielki kryzys dyplomatyczny - dodała.

"Cały czas dolewa benzynę do tego ogniska"

Decyzję władz PiS w sprawie Bonkowskiego skrytykowała również posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. - To nie jest pierwsze złe, naganne, haniebne zachowanie pana senatora i tak naprawdę tylko zawieszenie w prawach członka to zdecydowanie za mało - powiedziała.

W ocenie Kidawy-Błońskiej organy śledcze powinny zbadać wpisy Bonkowskiego. - Przy tak trudnej sytuacji hasła nawiązujące do nienawiści, do pogardy w stosunku do innych ludzi są karane w Polsce, więc prokuratura powinna ścigać takie haniebne słowa z urzędu - mówiła.

Zdaniem posłanki wpisy senatora nie były przypadkowe. - To nie może być tak, że senator w polskim parlamencie używa takich zwrotów. To nie jest ktoś przypadkowy. To jest osoba, która ma pełną wiedzę historyczną i wie, w jakich jesteśmy sytuacji, jak sprawdzane są nasze wypowiedzi - wyjaśniła.

Kidawa-Błońska dodała, że w temacie sporu polsko-izraelskiego Bonkowski "cały czas dolewa benzynę do tego ogniska, które cały czas płonie i nikt nie jest wstanie nad nim zapanować".

"Bonkowski okazał się politykiem, który nie potrafi brać udział w debacie publicznej"

W sposób zachowawczy do zawieszenia Bonkowskiego odniósł się Jan Maria Jackowski, senator PiS.

- Okazał się politykiem, który nie potrafi w sposób odpowiedzialny i roztropny, jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, brać udział w debacie publicznej - powiedział Jackowski.

Dodał, że z tego powodu jego wpisy zostały ocenione przez władze PiS "słusznie negatywnie". - Kierownictwo klubu podjęło decyzję, którą zgodnie ze statutami mogło podjąć, czyli zawiesiło pana senatora Bonkowskiego w członkostwie w partii i klubie parlamentarnym - ocenił.

Na pytania dziennikarzy, dlaczego Bonkowski nie został wyrzucony z klubu odpowiedział, że do takiej decyzji potrzebna jest uchwała władz partii.

- Na takim etapie w tym gremium można podjąć decyzję o zawieszeniu, natomiast kwestia wykluczenia kogoś wymaga przegłosowania stosownych uchwał i wymaga dłuższej procedury formalnej - dodał Jackowski.

"To, co zrobił jest ohydne i obraźliwe"

Do sprawy odniosła się posłanka Monika Rosa, która była gościem "Wstajesz i wiesz". - Pan senator powinien być usunięty z partii, skierowany do komisji etyki i zakończyć działalność w życiu publicznym - oceniła.

Jej zdaniem wpisy Bonkowskiego są dowodem na "antysemicką falę" komentarzy.

- To, co zrobił jest ohydne, jest obraźliwe i pokazuje niestety, że najważniejsze osoby w państwie, politycy także partii rządzącej albo wpisują się w tę antysemicką falę albo wręcz ją prowokują - dodała Rosa.

Posłanka powiedziała, że antysemickie komentarze dotyczą nie tylko sfery polityki. - Wystarczy otworzyć internet czy wejść na media społecznościowe. Wystarczy nawet przejść się ulicami, zobaczyć obraźliwe napisy na murach i ścianach w miejscach publicznych - podsumowała.

"Zawieszenie w prawach członka partii zbyt słabe"

Natomiast w ocenie Piotra Apla, posła klubu Kukiz'15, partia rządząca zareagowała "zbyt słabo" na wpisy senatora Bonkowskiego.

- Zawieszenie w prawach członka partii, delikatnie rzecz ujmując, za tego typu wpisy, to zdecydowanie za mało i powinien absolutnie dostać wilczy bilet do każdej partii - dodał Apel.

"Sytuacja nadal jest niewystarczająco załatwiona"

O sprawę Bonkowskiego we "Wstajesz i wiesz" została również zapytana dr Anna Materska-Sosnowska z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

- Kto wiatr sieje, ten burzę zbiera i niestety to było do przewidzenia, że jak się otworzy tę butelkę, to takie różne demony wyjdą i antysemityzm się rozleje - powiedziała dr Materska-Sosnowska.

W jej ocenie, cała partia rządząca nie składa się z antysemitów, ale przypadek Bonkowskiego nie został wystarczająco rozwiązany wewnątrz PiS.

Dr Materska-Sosnowska przypomniała słowa polityków PiS, którzy zapowiedzieli dalsze rozpatrywanie sprawy senatora Bonkowskiego. - Rozumiem, że będzie normalne postępowanie i rozumiem, że takie postępowanie zakończy się przed sądem - wyjaśniła.

We "Wstajesz i wiesz" dr Materska-Sosnowska przypomniała, że w ostatnim czasie zabrakło wystarczająco mocnej reakcji na antysemickie incydenty np. spalenie kukły Żyda podczas demonstracji we Wrocławiu.

- Jeśli nie ma na to reakcji bardzo zdecydowanej, bardzo ostrej, od razu, to nie można się dziwić potem, że to wypływa - dodała politolog.

