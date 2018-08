Wypłaty dodatków dla funkcjonariuszy wstrzymane. "Sięganie do kieszeni policjantów to zły pomysł"

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk przesłał we wtorek do komendantów wojewódzkich pismo, w którym wstrzymuje realizację wszystkich wydatków przewidzianych jako "wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom". - Sięganie do kieszeni policjantów to zły pomysł - mówi w rozmowie z tvn24.pl Rafał Janowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

"Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności (...) polecam począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszelkich wydatków w paragrafie 3070 - Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa" - czytamy w piśmie przesłanym przez Komendanta Głównego Policji do komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego oraz komendanta szkoły policji we wtorek 14 sierpnia.

Policjanci poszli na L-4. "Zbyt mocno dokręcanej śrubie gwint się urywa" Policjanci... czytaj dalej » Jak wynika z rozporządzenia ministra finansów z dn. 2.03.2010 r. (w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) w zakres "Wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom" wchodzą m.in.:

- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego,

- pomoc mieszkaniowa,

- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,

- pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę,

- ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego.

W piśmie czytamy również, że wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński wystąpił do premiera z wnioskiem o zwiększenie budżetu policji.

Kopia tego pisma została zamieszczona na stronie Zarządu Głównego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów na Facebooku.





"Sięganie do kieszeni policjantów to zł pomysł"

- Skieruję pismo do Komendanta Głównego Policji o podanie powodów takiej decyzji, ale i też o jej natychmiastowe wycofanie - powiedział w rozmowie z tvn24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Policja zapowiada strajk włoski. "Akcja będzie kontynuowana aż do skutku" Związki zawodowe... czytaj dalej » - Sięganie do kieszeni policjantów to zły pomysł - podkreślił.

Jankowski wyraził zaniepokojenie przyszłością ustawy modernizującej policję, skoro brakuje środków na podstawowe wydatki, takie jak część należnych świadczeń.

Przewodniczący NSZZ Policjantów zwrócił uwagę na fakt, że wstrzymanie podstawowych dodatków, doliczanych do pensji funkcjonariuszy, odczują wszyscy. Dla tych na najniższych stanowiskach, dla których każdy grosz w domowym budżecie się liczy, wstrzymanie wypłat tych świadczeń może być sporym problemem.

Jego zdaniem, sprawa wstrzymania wypłat części środków "może mieć wpływ na morale, szczególnie, że trwa akcja protestacyjna związana z podniesieniem uposażeń policjantów".

Jankowski podkreślił, że jego zdaniem "niedorzeczne" jest łączenie prowadzonego protestu służb mundurowych z decyzją komendanta głównego, chociaż takie głosy wśród policjantów się pojawiają.

Próbowaliśmy uzyskać komentarz z Komendy Głównej Policji. Do momentu publikacji tekstu, odpowiedzi nie otrzymaliśmy.