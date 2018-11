Nie żyje co najmniej 21 osób, prawie 400 nietrzeźwych. Policja o akcji "Znicz"





»

Na drogach w całym kraju trwa akcja "Znicz". Nad bezpieczeństwem czuwają tysiące policjantów z ruchu drogowego, których wspierają funkcjonariusze innych służb. Mimo to, jak podaje Komenda Główna Policji, od środy na drogach zginęło już co najmniej 21 osób. Rośnie też liczba nietrzeźwych.

Do piątku rano co najmniej 21 osób straciło życie w wyniku wypadków drogowych, jakie miały miejsce na polskich drogach od początku akcji "Znicz".

- Ze wstępnych danych wynika, że w czwartek 1 listopada doszło do 65 wypadków, w których 83 osoby zostały ranne, a 8 osób straciło życie. To oznacza, że od początku akcji "Znicz", czyli od środy, w całym kraju doszło do 193 wypadków, w których zginęło 21 osób, a obrażenia odniosło 218 osób - wyliczał komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.

Dodał, że są to dane wstępne i liczba zdarzeń na drogach i ich ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Z kolei przez całą środę doszło do 128 wypadków, w których obrażenia odniosło 135 osób, a zginęło 13 osób.

Nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 5 tysięcy policjantów z wydziałów ruchu drogowego oraz funkcjonariusze ze straży granicznej, żandarmerii wojskowej i Inspekcji Transportu Drogowego. Komenda Główna Policji podaje, że w tych dniach policjanci podjęli 31 658 interwencji.

W tej liczbie zawierają się kontrole drogowe oraz wszystkie inne zdarzenia, do których wzywani byli funkcjonariusze.

Wiadomo, że do czwartku do północy policjanci zatrzymali 393 kierowców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Policjanci apelują do kierowców

Akcja "Znicz" na drogach trwa od 31 października od godziny 6 do 4 listopada do godziny 22. Największej liczby patroli można się spodziewać na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy.

Policja apeluje, by kierowcy szczególną uwagę zwracali na pieszych, którzy bywają słabo widoczni na drogach.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że podczas ubiegłorocznej akcji "Znicz" doszło do 478 wypadków, w których zginęły 43 osoby, a 551 osób zostało ciężko rannych. Policjanci zatrzymali 1240 kierujących pod wpływem alkoholu.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Święto Wszystkich Świętych. Tłumy na cmentarzach i na drogach