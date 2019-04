Atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Ranny mężczyzna: przeżyłem, bo udawałem martwego

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Bliskie spotkanie z niedźwiedziem

15.03 | Na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie. Jest co prawda duży, ale często pieszczotliwie nazywamy go misiem. Nic bardziej mylnego. Niedźwiedzie zamieszkujące bieszczadzkie lasy to drapieżniki, a leśnicy podkreślają: niedźwiedź to nie pluszowy miś, może być groźny przy bliskim spotkaniu. Nadleśnictwo Cisna udostępniło relacje ze spotkań z tymi zwierzętami. Widać na nich niedźwiedzie szukające pożywienia w koszach na śmieci. Leśnicy przestrzegają przed próbami dokarmiania, które szkodzą zwierzęta. Na terenie Nadleśnictwa Cisna mieszka około 40 niedźwiedzi. Wbrew powszechnej opinii nie przesypiają one całej zimy.

