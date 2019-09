Wykrywa broń masowego rażenia, zakłóca detonację bomb. Kolumna wiceprezydenta USA

Video: tvn24

Prezydencka kolumna wiceprezydenta. Tak Mike Pence porusza...

02.09| Kolumna, którą wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence porusza się po Warszawie w znacznym stopniu przypomina tę, którą na co dzień porusza się Donald Trump. W związku z tym, ze prezydent nie przyleciał do Warszawy, to poczynione wcześniej przygotowania są teraz wykorzystywane przez wiceprezydenta. Pence po stolicy podróżuje więc kolumną składająca się z co najmniej kilku pojazdów - wśród nich znajdują się limuzyny SUV-y oraz pojazd służący do wykrywania użycia broni masowego rażenia.

