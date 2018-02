Foto: Flickr/wkipedia.org Video: Justyna Zuber / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

20.02.2018 | Hipopotamy żyły w prywatnym zoo Pablo Escobara....

Niszczą płoty, zanieczyszczają rzeki i są niebezpieczne - tak alarmują Kolumbijczycy, którzy mieszkają w pobliżu byłej posiadłości Pablo Escobara. Na terenie Hacienda Napoles kiedyś znajdowało się nielegalne zoo, a w nim: antylopy, słonie, żyrafy, strusie i hipopotamy. I to właśnie one mają być problemem. Bo kiedy zabrakło Escobara, zabrakło też opieki, a to sprawiło, że nagle zaczęły mieć strasznie dużo potomstwa. Obecnie jest ich 80 sztuk! Hipopotamy zaczęły nawet zaglądać do miast. I mimo, że od śmierci króla narkotyków minęło ponad 20 lat, problem jest coraz większy. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»