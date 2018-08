Nastolatek za kierownicą. Pędził, uderzył w drzewo, zginął

odtwórz: "To ustawka PiS-u z PiS-em"

Czy prezydent szykuje weto? Andrzej Duda zapowiada, że może zablokować zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Ustawa, która promuje duże partie, czeka na jego podpis, ale małe partie żądają weta i prezydent zaprasza je na spotkanie w poniedziałek. Co na to PiS? zobacz więcej »